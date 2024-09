L'Organisation mondiale de la santé justifie le vaccin Mpox initial pour une distribution accélérée

Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné son aval à un vaccin contre le Mpox, le MVA-BN de la société danoise-allemande Bavarian Nordic. Cette approbation, appelée préqualification, permet aux organisations des Nations unies d'acheter et de distribuer le vaccin. Actuellement, deux autres vaccins contre le Mpox, LC-16 et ACAM2000, sont toujours en cours d'examen, a annoncé l'organisation à Genève. Le vaccin est déjà utilisé dans les pays disposant de leurs propres autorités de réglementation qui ont mené des essais de sécurité et d'efficacité, comme la République démocratique du Congo.

L'OMS a déclenché le niveau d'alerte le plus élevé et déclaré une "urgence sanitaire d'importance internationale" (USI) en août en raison des nombreux cas de Mpox en Afrique. Depuis le début de l'année, environ 25 000 cas suspects et 723 décès ont été signalés dans 14 pays africains. L'OMS s'inquiète d'une nouvelle variante qui se propage dans l'est de la RDC et les pays limitrophes depuis la fin de l'année 2023. Les autorités européennes estiment que le risque de propagation du Mpox en Europe est relativement faible.

Des analyses détaillées sont toujours en cours, mais les experts n'excluent pas la possibilité que la variante soit plus contagieuse et cause des symptômes plus graves que les variants précédents. Le Mpox, auparavant connu sous le nom de fièvre de la variole du singe, se caractérise par une éruption cutanée, de la fièvre et des douleurs musculaires, et peut être mortel, en particulier chez les jeunes enfants.

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays les plus riches à contribuer financièrement à l'achat de vaccins supplémentaires. Pour la préqualification, l'OMS examine les données de l'entreprise sur la sécurité et l'efficacité, et vérifie si des procédures de production de haute qualité sont respectées.

Selon les données actuelles, une seule dose du vaccin MVA-BN offre une protection de 76 % contre l'infection, a expliqué l'OMS. Avec deux doses, cette protection augmente à 82 %.

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est interrogé sur la façon dont l'accès équitable au vaccin contre le Mpox serait assuré, soulignant la nécessité de rendre plus de vaccins disponibles, en particulier dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Après l'approbation de l'OMS, il est crucial que les organisations des Nations unies achètent et distribuent le vaccin contre le Mpox aux pays dans le besoin, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Lire aussi: