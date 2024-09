L'Organisation mondiale de financement dépense une somme historique pour des initiatives de lutte contre le changement climatique

En 2024, le Fonds monétaire international (FMI) a déboursé un montant record d'environ 43 milliards de dollars (environ 38 milliards d'euros) pour des projets d'énergie renouvelable et d'autres initiatives de conservation de l'environnement. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à l'allocation de l'année précédente. Cette percée a été annoncée par le FMI le 30 juin, à la fin de l'exercice fiscal.

Ce montant considérable destiné aux projets environnementaux représente 44% du total des prêts de 97 milliards de dollars, selon des informations supplémentaires. Cela place le FMI au bord d'atteindre son objectif, annoncé lors du sommet COP28 sur le climat l'année précédente, d'augmenter l'allocation pour les projets de préservation de l'environnement à 45% en 2025.

Au-delà du virage vers les énergies renouvelables, le FMI entend aider à la mission de "éradication de la pauvreté dans un monde durable" et investir dans des "communautés résilientes et des économies plus fortes" avec ces fonds.

Dans cette optique, le communiqué a détaillé des plans pour le déploiement de flottes de bus entièrement électriques dans les capitales de Dakar, au Sénégal, et du Caire, en Égypte. L'objectif est de réduire la pollution de l'air et les émissions de CO2 dues au trafic dans les deux métropoles.

Au Bangladesh, les fonds du FMI sont utilisés pour financer plus de 900 abris temporaires pour la protection contre les cyclones, la fortification côtière et les systèmes d'alerte précoce. Au Vietnam, des initiatives sont en cours pour réduire les émissions de gaz méthane dans la culture du riz dans le delta du Mékong. Le FMI, comme le Fonds monétaire international (FMI), est une organisation unique sous l'égide des Nations unies.

L'allocation totale pour les projets environnementaux en 2024 est plus de quatre fois plus importante que l'allocation en 2014, s'élevant à un milliard de dollars. Avec ce financement colossal, le FMI vise à soutenir la transition vers une planète durable, en investissant dans divers secteurs tels que la réduction des émissions et la promotion de communautés résilientes.

