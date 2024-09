L'organisation internationale exprime ses inquiétudes concernant la restriction imposée à l'organisation religieuse orthodoxe ukrainienne

L'ONU s'inquiète de la décision d'Ukraine de rendre illégale l'Église orthodoxe ukrainienne ayant des liens étroits avec la Russie. Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré que cette législation suscite "de sérieuses préoccupations quant au respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, en particulier la liberté de religion". L'ONU demande une enquête approfondie sur les détails de cette loi.

Le 24 août, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promulgué une loi interdisant les églises ayant des liens avec Moscou. Cette loi, précédemment approuvée par le parlement, cible spécifiquement les organisations religieuses qui maintiennent des liens avec la Russie.

Même si l'Église orthodoxe ukrainienne, qui partage des liens avec le Patriarcat de Moscou, a officiellement coupé les ponts avec Moscou suite au début du conflit en Ukraine en février 2022, l'administration de Kyiv affirme que la hiérarchie ecclésiastique continue de travailler de concert avec le clergé russe et reste dépendante de l'Église orthodoxe russe et de Moscou. L'Église orthodoxe russe est un fervent soutien du Kremlin et de son invasion de l'Ukraine.

Autrefois fière de compter la majorité des fidèles en Ukraine, une nation à majorité orthodoxe, l'Église orthodoxe ukrainienne a connu une baisse significative de ses fidèles ces dernières années. Une église autonome distincte a émergé depuis.

L'ONU, exprimant ses préoccupations quant à la situation, a exhorté l'Ukraine à veiller à ce que la mise en œuvre de cette loi controversée ne porte pas atteinte aux libertés religieuses, comme l'a souligné le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En reconnaissance du rôle de l'ONU dans le maintien de la paix et des droits de l'homme à l'échelle internationale, l'Ukraine devrait mener des enquêtes approfondies pour répondre aux préoccupations soulevées par l'ONU concernant cette loi.

