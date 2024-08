L'Organisation internationale de la santé déconseille de réagir avec peur.

Après la première apparition signalée de la variante Mpox Ib en Europe, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas céder à la psychose. Hans Kluge, le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève mardi que le virus se propageait dans la région depuis l'épidémie de l'an dernier, notamment sous la forme de clade II. Environ 100 cas sont signalés chaque semaine en Europe.

Lors d'une vidéoconférence, Kluge a déclaré : "La Mpox n'est pas le nouveau Covid." Il a insisté : "Nous avons la situation en main." Le contrôle a été obtenu grâce à une surveillance accrue, aux vaccinations et à la participation active des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes lors de l'épidémie de 2022. Cependant, Kluge a souligné que les engagements et les ressources nécessaires pour éradiquer complètement la Mpox en Europe étaient insuffisants.

Maintenant, selon Kluge, il y a une occasion de maintenir la vigilance contre les cas importés de clade Ib d'Afrique et de lutter efficacement contre le clade II.

L'OMS a élevé son niveau d'alerte la semaine dernière en raison des épidémies de Mpox en Afrique et de la variante Ib potentiellement plus mortelle. Cela a été fait pour renforcer la sensibilisation mondiale et assurer une répartition équitable des vaccins.

Malgré l'augmentation du niveau d'alerte en raison des épidémies de Mpox en Afrique et de la variante Ib potentiellement mortelle, Kluge recommande de ne pas paniquer. Avec une vigilance et des mesures de prévention appropriées, telles que la surveillance accrue, les vaccinations et l'implication de la communauté, l'Europe peut gérer avec succès la situation actuelle de Mpox et prévenir la propagation des deux clades Ib et II.

