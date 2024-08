L'organisation internationale d'aide humanitaire a rapporté: plus de 300.000 personnes touchées par les pluies au Soudan

Au Soudan, selon l'agence d'aide humanitaire d'urgence de l'ONU, OCHA, environ 317 000 personnes ont été touchées par les inondations et les eaux élevées en raison des précipitations excessives. Selon le dernier rapport d'OCHA, près de 118 000 individus ont été contraints de quitter leur domicile en raison de la saison des pluies depuis juin. Dans certaines régions, la montée des eaux du Nil a entraîné la présence de serpents venimeux et de scorpions sur les routes et les champs en raison des inondations. La présence d'eau stagnante augmente le risque de transmission de maladies. Avant cela, le ministère de la Santé soudanaise avait confirmé une épidémie de choléra, avec plus de 500 cas et 27 décès.

Les régions les plus touchées par ces inondations, selon OCHA, sont le Darfour du Nord, le Darfour de l'Ouest et le Nil. Les inondations ont aggravé la situation humanitaire déjà difficile dans le pays, où un conflit de pouvoir entre le chef d'État par intérim Abdel Fattah al-Burhan et son ancien député Mohamed Hamdan Daglo se poursuit depuis environ 500 jours. Ce conflit a entraîné la plus grande crise de réfugiés du monde, avec plus de dix millions de personnes déplacées ou ayant fui. La famine est également une menace imminente.

Surtout dans le Darfour du Nord, les conflits violents ont persisté pendant plusieurs mois. Les camps de réfugiés, maintenant également confrontés aux inondations, sont surpeuplés. Les organisations humanitaires s'inquiètent que les routes inaccessibles entravent ou empêchent même le transport de denrées alimentaires urgently required.

Les inondations ont potentiellement aggravé la propagation des maladies en raison de la présence d'eau stagnante. Le ministère de la Santé soudanaise surveille de près la situation, compte tenu de l'épidémie de choléra confirmée et du risque d'autres maladies.

