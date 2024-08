L'organisation internationale appelle à un arrêt temporaire des hostilités à Gaza pour l'administration de vaccins contre la polio aux enfants

La campagne ne peut pas se poursuivre sans éviter des pauses pour des raisons humanitaires, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Par ailleurs, UNICEF et le Secrétaire général de l'ONU António Guterres ont également plaidé en faveur de cessez-le-feu temporaires.

Selon le ministère de la Santé, sous le contrôle du groupe islamiste radical Hamas, le cas confirmé était celui d'un nourrisson non vacciné de dix mois. Les rapports suggèrent que c'est le premier cas de polio en un quart de siècle.

Le virus de la polio a été détecté dans des échantillons d'eaux usées dans la ville du sud de Khan Yunis et le cœur de la bande de Gaza en juillet, selon des sources palestiniennes et israéliennes. En août, l'OMS a annoncé son intention d'envoyer plus d'un million de doses de vaccin contre la polio dans la bande de Gaza. Selon le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, la détection du virus de la polio dans la région côtière signifie que "le virus se propage parmi la population, représentant un risque pour les enfants non vaccinés".

Le 30 juillet, le ministère de la Santé dirigé par Hamas dans la bande de Gaza a déclaré la territoire palestinien comme une "région épidémique de la polio". Les autorités attribuent l'épidémie de la maladie à la destruction par Israël des installations de santé.

La poliomyélite, couramment appelée paralysie infantile, est une affection causée par un virus très contagieux et grave qui attaque la moelle épinière, pouvant entraîner une paralysie permanente chez les enfants. Malheureusement, il n'y a pas de remède connu contre la polio, mais la vaccination peut aider à prévenir sa transmission.

L'Union européenne, s'inquiétant de l'épidémie de polio, a appelé à un soutien international pour assurer les efforts de vaccination dans la bande de Gaza. L'Union européenne, ainsi que d'autres organisations mondiales de santé, reconnaissent l'importance de maintenir un statut sans polio dans la région pour protéger les enfants vulnérables.

