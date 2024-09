- L'organisation environnementale Greenpeace découvre des données supplémentaires sur la pierre de Borkum

Activistes écologistes de Greenpeace ont prétendument découvert de nouvelles formations rocheuses riches en espèces dans la mer du Nord, près d'un itinéraire de câble proposé pour le projet controversé d'extraction de gaz au large de l'île de Borkum. Les activistes ont publié des images du site de découverte, montrant des rochers ornés de "végétation de récif inhabituelle" telle que l'oseille de mer, des anémones et des créatures de mousse. De plus, les environnementalistes ont rapporté avoir découvert des espèces menacées et de la flore lors de leur plongée en fin août dans les eaux territoriales allemandes. Les sites de découverte signalés se trouvent soi-disant à seulement vingt mètres de l'itinéraire de câble proposé.

Greenpeace a saisi cette occasion pour demander à nouveau l'arrêt des plans d'extraction de gaz. "Le ministre du Climat Robert Habeck a le pouvoir d'arrêter directement ce projet dommageable de gaz dans cette zone marine de valeur", a affirmé l'expert en énergie de Greenpeace, Anike Peters, dans un communiqué.

Procès judiciaires autour du câble d'alimentation

L'extraction de gaz et le câble d'alimentation nécessaires ont été l'objet d'une lutte prolongée. La société néerlandaise One-Dyas prévoit d'utiliser le câble pour alimenter une plateforme d'extraction de gaz en énergie éolienne du parc éolien offshore adjacent Riffgat. L'agence de l'Etat de Basse-Saxe pour l'eau, la gestion des côtes et la conservation de la nature (NLWKN) avait approuvé le câble en 2022. Cependant, l'aide allemande à l'environnement (DUH) a contesté cette décision devant les tribunaux. Les environnementalistes craignaient que le câble ne détruise irréversiblement les structures de récifs de protection. Récemment, le tribunal administratif d'Oldenbourg a décidé que le câble d'alimentation ne devait pas être posé temporairement. Une audience formelle sur le procès en justice est toujours à venir.

Greenpeace avait découvert précédemment des récifs rocheux de protection à proximité et les avait scientifiquement documentés l'année dernière. Cependant, il reste incertain si les dernières formations rocheuses sont également des récifs rocheux de protection.

Le ministère de l'Environnement exige des examens supplémentaires

Le ministère de l'Environnement à Hanovre a informé l'agence de presse dpa que les dernières découvertes de Greenpeace le long de l'itinéraire du câble lui étaient inconnues. "Cependant, elles renforcent la perception que des investigations supplémentaires sont nécessaires le long de l'itinéraire de câble proposé et des itinéraires alternatifs potentiels avant qu'une exemption de protection de la nature puisse être accordée", a déclaré un porte-parole du ministère. Une évaluation technique des découvertes signalées est toujours en attente. Par conséquent, Greenpeace est invité à partager toutes les données pertinentes avec l'autorité compétente, la NLWKN.

La députée verte du Landtag de Borkum, Meta Janssen-Kucz, a exhorté One Dyas à finalement céder, "Il est clair que ce sont des biotopes protégés dans toute l'Europe. Les récifs de pierre similaires à ceux près de Borkum sont des habitats uniques et doivent être protégés. Aucun câble ne peut être posé là où la vie marine rare réside au fond de la mer du Nord."

