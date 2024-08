- L'organisation de santé vérifie 141 cas d'erreurs médicales

Erreurs dans les traitements médicaux, ou pas ? Le service médical de Saxe-Anhalt a examiné 501 soupçons d'erreurs médicales en 2023. Dans la plupart des cas, aucune erreur n'a été trouvée. En effet, 72 % des erreurs suspectées, soit 360 au total, se sont révélées fausses après vérification par le service médical. À l'inverse, seulement 141 cas, soit 28 %, ont été confirmés comme étant des erreurs médicales. Ce chiffre est similaire à celui de l'année précédente, 2022, où 145 erreurs de traitement ont été confirmées.

Selon Jens Hennicke, responsable du service médical de Saxe-Anhalt, le faible taux d'erreurs médicales confirmées est remarquable compte tenu de l'ensemble des soins médicaux et infirmiers fournis dans notre pays en 2023. Il a également souligné que les attentes de la médecine moderne sont de plus en plus élevées et que les interventions sont de plus en plus complexes. Malgré cela, Hennicke a mis en garde, les complications ne peuvent pas être évitées complètement. Elles peuvent aller de cicatrices et de séjours à l'hôpital plus longs à la nécessité de chirurgies supplémentaires.

Dans les cas graves, les erreurs médicales peuvent avoir des conséquences définitives, a ajouté Hennicke.

Les domaines de l'orthopédie, de la chirurgie traumatologique et de la chirurgie générale ont signalé le plus de soupçons d'erreurs médicales. Dans les soins, des problèmes tels que les escarres, la prévention des chutes et l'alimentation en liquide ont été mis en avant.

Le service médical promeut une culture qui encourage la divulgation ouverte, l'enregistrement et l'évaluation systématiques des erreurs médicales et des risques potentiels. Cela inclut la révision des erreurs, même celles qui ne causent pas de préjudice, pour minimiser les occurrences futures. Hennicke a insisté sur le fait que les erreurs ne doivent pas être considérées comme des événements purement négatifs, mais aussi comme des indicateurs de dangers potentiels.

L'importance de maintenir une

Lire aussi: