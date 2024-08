- L'organisation de recherche obtient un financement de 19,8 millions d'euros.

Les quatre universités d'application de Saxe-Anhalt sont appelées à poursuivre leur collaboration avec les entreprises locales. Le financement du réseau KAT, dit de compétence pour la recherche appliquée et orientée vers la transfert, est garanti jusqu'à la fin de 2027. Armin Willingmann (SPD), ministre fédéral de la Science, a alloué environ 19,8 millions d'euros aux recteurs universitaires, provenant du Fonds européen de développement régional et de l'État. Willingmann a déclaré : "De nombreuses PME de Saxe-Anhalt ne peuvent pas se permettre d'avoir leur propre département de recherche. Pour maintenir leur innovativité et leur compétitivité, elles ont besoin d'aide - et elles la trouvent dans KAT." Les universités impliquées sont l'Université d'application d'Anhalt, l'Université d'application de Magdebourg-Stendal, l'Université d'application de Harz et l'Université d'application de Merseburg.

KAT existe depuis 2006 et ses projets coverspanent la biotechnologie des algues, la robotique et la construction légère, entre autres. En 2022, 125 projets de recherche et de développement ont été menés avec le secteur des entreprises, aboutissant à de nouveaux produits et à des processus améliorés pour les entreprises, ainsi qu'à un financement externe supplémentaire de 3,2 millions d'euros pour les universités.

