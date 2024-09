- L'organisation cyber gouvernementale cherche des concepts innovants.

L'Agence Cyber est ouverte à l'exploration de méthodes non traditionnelles dans le cadre de sa mission. Comme l'a déclaré Christian Hummert, directeur de l'Agence fédérale, lors d'un entretien avec l'Agence de presse allemande, "Nous croyons en l'exploitation de l'intelligence collective d'un essaim pour favoriser des concepts innovants". Cette narration est reflétée dans le concours d'idées national lancé en juin, qui a recueilli 65 soumissions - avec des contributions à la fois d'individus privés et d'organisations.

L'objectif du concours est de développer des idées pour déployer des systèmes autonomes et intelligents au sein d'un essaim. Selon Hummert, "Imaginez une nuée de drones surveillant les forêts, identifiant les risques potentiels d'incendies de forêt et même en déposant de l'eau comme mesure préventive". Outre les individus, les universités et les entreprises ont également soumis leurs propositions. Hummert espère même qu'un hacker solitaire, qui n'a pas encore prêté beaucoup d'attention aux réglementations de l'UE, pourrait s'impliquer et contribuer une idée que l'agence n'avait pas envisagée.

Les meilleures propositions seront sélectionnées dans un avenir proche, le vainqueur recevant une généreuse récompense de 100 000 euros et une chance de voir son idée mise en œuvre. "Finalement, notre objectif est de transformer cette stratégie gagnante en un projet tangible", a expliqué Hummert.

Par ailleurs, un autre concours de recherche de l'agence, situé à Halle, vise à protéger les infrastructures critiques telles que les aéroports, les hôpitaux et les centrales nucléaires. "Une brèche peut avoir des conséquences graves pour le public", a noté Hummert. Deux propositions de l'Université de Magdebourg et de Hambourg ont particulièrement impressionné les juges, obtenant un financement allant jusqu'à 10 millions d'euros. Hummert considère cela comme un succès important pour l'agence et, par conséquent, pour l'ensemble du secteur de la sécurité informatique.

Fondée en 2020, l'Agence Cyber a son siège à Halle. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur fédéral.

Le concours encourageant les idées innovantes est promu sur diverses plateformes en ligne, visant à atteindre un public plus large dans le monde entier. L'idée du vainqueur, une fois mise en œuvre, sera probablement présentée sur Internet pour référence future et reproduction potentielle.

Lire aussi: