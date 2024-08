- L'organisation critique le lobbying en Saxe-Anhalt

D'un point de vue d'expert, il existe encore des lacunes significatives en matière de transparence dans le travail politique de la diète et du gouvernement de l'État de Saxe-Anhalt. Il n'existe toujours pas de réglementation concernant les périodes de réflexion, selon Transparency Germany après une mise à jour du classement des lobbies. "En 2014, une proposition de modification de la loi ministérielle a été rejetée par la diète de l'État au motif qu'il convenait d'attendre l'application de la réglementation de la période de réflexion au niveau fédéral, qui a été mise en place depuis 2015."

La transparence exige une période de réflexion, obligeant les anciens membres du gouvernement et les officiels de haut rang à attendre une certaine période avant de passer au secteur privé. L'organisation a déclaré qu'en dépit de la perte de confiance dans les institutions démocratiques, il manque une volonté politique pour des règles modernes pour une politique propre. "Cela se voit dans le fait que 13 des 16 États fédéraux ne répondent même pas à la moitié des critères du classement des lobbies."

Selon les données, il est évalué si un registre des lobbies, une trace législative, une période de réflexion pour les membres du gouvernement et la divulgation des activités secondaires existent et, le cas échéant, sous quelle forme.

Le Saxe-Anhalt se classe avant-dernier dans le classement, avec plus de 450 entrées dans le registre des lobbies. La liste comprend des clubs automobiles, des associations économiques, sociales et environnementales, ainsi que des représentants du secteur de la santé. Ceux qui sont enregistrés dans la liste ont la possibilité de présenter leurs préoccupations aux acteurs politiques et ainsi au public en général.

Transparency Germany continue de plaider en faveur de la mise en place de périodes de réflexion en Saxe-Anhalt, car elle estime que c'est crucial pour maintenir la transparence dans le travail politique. Malgré le rejet par la diète de l'État d'une proposition en 2014, Transparency Germany met en évidence le fait que seuls 13 des 16 États allemands répondent à la moitié des critères pour une politique propre, plaçant le Saxe-Anhalt avant-dernier dans le classement des lobbies.

