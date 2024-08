- L'organisation allemande du canoë-kayak exprime ses condoléances pour les victimes à Solingen.

Organisation allemande de canoë en deuil pour les victimes de Solingen. L'une des victimes était une canoéiste d'un club sportif local du quartier d'Ohligs à Solingen, qui a tragiquement perdu la vie lors de l'attaque. "Nous avons été durement touchés par la nouvelle du décès de notre coéquipière. Elle a trouvé la mort dans une attaque au couteau lors du festival de la ville de Solingen vendredi", a déclaré l'association sur leur site.

Ils ont également exprimé leurs condoléances, "Nos pensées vont aux familles et amis des victimes, ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés. L'Association allemande de canoë adresse ses condoléances les plus sincères aux familles et amis des défunts, ainsi qu'au Ohligser TV."

Selon le "Journal de Solingen", l'attaque a laissé deux familles du club local sous le choc. Une femme est décédée et son mari, qui a été grièvement blessé lors de l'attaque, a depuis repris connaissance. Il a fourni un témoignage aux autorités concernant l'incident. "C'est une catastrophe pour notre petite section", a déclaré la présidente du club, Beate Globisch, au journal.

La victime était une défenseure de l'inclusion et avait assisté à la "Fête de la diversité" comme objectif personnel. Outre le couple, l'agresseur a également pris pour cible deux autres membres du club, une mère et sa fille, qui sont maintenant à l'hôpital.

Le Turnverein Ohligser (OTV) a également rendu hommage aux victimes de l'attaque. "La famille OTV est choquée, horrifiée et anxieuse. L'un de nos membres a été pris dans l'attaque brutale de vendredi et trois autres ont été grièvement blessés. Nous envoyons nos vœux de force à tous ceux qui sont touchés et à leurs familles", a publié le club sur leur site.

Dimanche, environ 60 membres du club se sont réunis spontanément à la salle du club pour faire leur deuil ensemble. "Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous avons laissé nos émotions s'exprimer", a déclaré Globisch.

Dans l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen, un agresseur a utilisé un couteau pour tuer trois personnes et en blesser huit autres lors d'un festival de la ville vendredi soir. Le suspect présumé est Issa Al H., un homme syrien de 26 ans, actuellement en détention. Le Bureau du procureur général examine s'il est suspecté de meurtre et d'appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI).

L'Association allemande de canoë, prenant en compte l'impact de la tragédie, a déclaré : "La Commission sera assistée par les États membres pour étendre son soutien et ses condoléances aux familles des victimes et au Ohligser TV".

