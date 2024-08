- L'organisateur du festival a envisagé plusieurs plans d'assassinat pendant l'événement.

À la suite de l'incident de poignard mortel survenu lors d'un festival local à Solingen, le directeur de la Oktoberfest de Munich, Clemens Baumgärtner du parti CSU, prévoit de réévaluer le plan de sécurité pour la Oktoberfest de Munich. "Naturellement, nous avons examiné les événements de Solingen et nous allons évaluer si des modifications sont nécessaires dans notre stratégie de sécurité pour la Wiesn", a déclaré le responsable des affaires économiques de Munich. "Solingen ne nous fait pas dévier de notre parcours et nous n'avons pas besoin de tout repenser nos plans car de telles situations sont déjà prises en compte dans notre stratégie de sécurité. Cependant, il serait négligent de ne pas tout réexaminer à nouveau." Les domaines potentiels de modification seront "déterminés lors de consultations internes". La Oktoberfest de Munich est mondialement connue comme étant la plus grande fête populaire et commence cette année le 21 septembre.

Les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où se trouve Solingen, ont transmis l'affaire de l'attaque au procureur général. Le suspect en examen - un demandeur d'asile syrien qui devait être expulsé - est accusé de meurtre et d'appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

En réponse aux préoccupations de sécurité soulevées par l'incident de Solingen, les autorités de Munich envisagent des ajustements aux mesures de sécurité pour le prochain festival du peuple, plus couramment appelé la Munich Oktoberfest. Compte tenu de la renommée de l'Oktoberfest en tant que l'une des plus grandes fêtes populaires du monde, assurer la sécurité reste une priorité absolue.

