L'organe judiciaire de l'UE déclare: "Le football se soulève: les règlements de transfert violent la législation de l'UE"

Un revers pour la FIFA dans le monde du football international : La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à Luxembourg a déterminé que certaines réglementations de transferts de la FIFA enfreignent le "droit de l'Union". Cette décision pourrait potentiellement avoir des conséquences significatives sur le marché des transferts. Un ancien joueur professionnel a initié l'action en justice.

Dans un différend concernant les réglementations de transferts de la FIFA pour les joueurs de football, la FIFA a essuyé une défaite devant la plus haute juridiction européenne. La CJUE a jugé que certaines réglementations contredisent le droit de l'UE, comme l'indique son arrêt. La libre circulation des joueurs garantie par le droit de l'UE et la concurrence entre les clubs seraient limitées par les règles examinées, selon le verdict. La FIFA a été invitée à commenter.

Les origines de cette affaire remontent à un procès intenté par l'ancien footballeur professionnel français Lassane Diarra. En 2013, il a été transféré au club russe Lokomotive Moscow. Cependant, le partenariat a tourné court après seulement un an, incitant Diarra à réclamer une compensation. Diarra a affirmé que, en raison des réglementations de la FIFA, trouver un autre club était difficile, obligeant tout nouveau club à payer une indemnité à Lokomotive Moscow en cas de résiliation de contrat sans cause.

CJUE : Les réglementations enfreignent le droit de l'Union

Par la suite, un accord avec le club belge Sporting du Pays de Charleroi n'a pas abouti. Diarra a alors intenté un procès contre la FIFA et l'association belge de football, réclamant six millions d'euros de dommages et intérêts. Il a affirmé que les réglementations de transferts de la FIFA violaient les réglementations de l'UE sur la libre circulation et la concurrence. La cour belge a ensuite renvoyé l'affaire à la CJUE.

Dans leur jugement, les juges ont estimé que les réglementations de la FIFA dépassaient les limites. Elles imposent "des risques juridiques, financiers et sportifs importants et incertains" aux joueurs et aux clubs, selon un communiqué de la cour. Bien que certaines règles puissent être justifiées pour garantir un certain niveau de stabilité des équipes, dans ce cas, il semble qu'elles dépassent cette limite, ont conclu les juges.

La cour belge est maintenant responsable de résoudre l'affaire spécifique et d'appliquer les directives de la CJUE. L'issue dépendra de la manière dont les associations intégreront la décision.

