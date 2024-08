- L'organe judiciaire confirme la résiliation du poste du fonctionnaire du comté.

Le licenciement d'une employée du comté d'Osnabrück, pour une somme non justifiée d'environ 49 000 euros, a été jugé légitime par le tribunal du travail. Le tribunal a jugé les arguments du comté valables, comme l'a déclaré le juge président pendant les audiences. La femme est maintenant tenue de rembourser les fonds détournés, ainsi que les intérêts, selon la décision du tribunal. Cependant, la décision n'est pas encore définitive, et elle a le droit de faire appel (Affaire No.: 1 Ca263/23).

Allégations de négligence

Le comté a accusé l'ancienne employée de l'office des migrations de ne pas avoir déposé les frais, tels que ceux pour les naturalisations et les permis de résidence, dans la caisse du comté. Une première différence de 104 euros a été trouvée entre le registre de caisse manuscrit de l'employée et les frais enregistrés électroniquement. Des investigations supplémentaires menées par le comté ont révélé d'autres incohérences. Au total, l'administration du comté accuse la femme d'avoir détourné plus de 48 700 euros.

La défenderesse n'a pas assisté personnellement aux audiences mais était représentée par son avocat. Il a soutenu que sa cliente se sentait mal préparée pour le travail et surchargée par la charge de travail.

Argent en enveloppes

Le juge a décrit le compte de la femme, déclarant qu'elle avait gardé l'argent dans différentes enveloppes et les avait stockées dans différents endroits en raison de son manque de temps pour déposer régulièrement l'argent dans la caisse du comté. Elle ignorait qui avait pris les enveloppes contenant l'argent. L'avocat a confirmé ces déclarations.

Les représentants du comté ont mis en avant plusieurs points, notamment le fait que l'employée avait correctement rempli ses fonctions avant que les irrégularités ne commencent et qu'il n'y avait pas d'irrégularités lorsqu'elle remplaçait d'autres collègues.

Le parquet est également en train d'enquêter sur la femme. Cependant, l'enquête n'est pas encore terminée, comme l'a confirmé l'avocat qui la représente dans les procédures pénales.

La mauvaise conduite présumée de l'ancienne employée impliquait la négligence de ses fonctions, notamment l'absence de dépôt des frais dans la caisse du comté, entraînant la disparition d'environ 48 700 euros.

De plus, la métaphore du pont pourrait impliquer un tournant dans sa vie alors qu'elle navigue dans le processus juridique, avec la possibilité soit d'admettre ses erreurs et de chercher des réparations, soit de nier les accusations et de faire face à des sanctions supplémentaires.

