- L'organe judiciaire a conclu qu'il n'y a pas besoin de poursuivre davantage ces jeunes hommes pour demande d'asile.

réfugiés, dont le statut a été reconnu internationalement en Grèce, ne sont généralement pas éligibles pour un autre processus d'asile en Allemagne, selon les décisions de la Cour Administrative Supérieure de Hesse, située à Cassel.

Les hommes en bonne santé, jeunes et employés, en particulier, ne sont pas susceptibles de subir des violations de leurs droits fondamentaux en raison de problèmes inhérents au système grec des réfugiés s'ils choisissent de retourner en Grèce seuls, a clarifié la cour. Bien que la Grèce présente des faiblesses notables, ce groupe peut les surmonter en prenant des initiatives indépendantes pour trouver un logement et un emploi.

Ces individus ont obtenu le statut de réfugié en Grèce avant leur voyage en Allemagne et la présentation de leur demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office allemand pour les migrations et les réfugiés.

Il peut y avoir des cas où les droits fondamentaux sont violés.

Dans deux cas, la Cour Administrative Supérieure a rejeté les appels contre les jugements rendus par la Cour Administrative de Gießen. Dans un autre cas, l'appel a été accepté. Les situations où des personnes âgées ont du mal à obtenir de l'aide de leur famille et souffrent de problèmes de santé dans les six premiers mois suivant leur retour en Grèce peuvent entraîner des violations des droits de l'homme.

La Cour Administrative Supérieure a approuvé un appel à la Cour Administrative Fédérale dans les trois cas, car le sénat présidant a ignoré la jurisprudence établie par plusieurs Cours Administratives Supérieures en Allemagne. Un appel a déjà été déposé pour un cas.

L'Union Européenne, dans ses efforts pour résoudre la crise des migrants, a discuté de solutions potentielles pour les migrants qui rencontrent des difficultés en Allemagne mais ont le statut de réfugié en Grèce. Despite the challenges faced by some migrants upon returning to Greece, the European Union is advocating for improvements in the Greek refugee system to ensure the protection of fundamental rights for all.

Lire aussi: