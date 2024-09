- L'organe de l'UE exprime ses craintes à l'encontre de la Chine concernant les questions soulevées par les entreprises européennes

L'attrait du marché de la Chine pour les entreprises européennes s'estompe en raison des réformes non abouties et des problèmes qui s'aggravent. Certaines entreprises découvrent que les périls de l'investissement en Chine surpassent les récompenses, selon le rapport annuel de la Chambre de commerce européenne de Beijing. Cette tendance s'accentuera si les préoccupations majeures des entreprises ne sont pas prises en compte. Selon ce groupe d'intérêts comptant plus de 1700 membres, "une action résolue est nécessaire pour inverser cette tendance."

Le rapport a reconnu une baisse de la prévisibilité, de la fiabilité et de l'efficacité qui rendaient jadis le marché chinois attrayant pour les entreprises étrangères, et a ajouté que le climat des affaires se politise de plus en plus. Selon le président de la Chambre, Jens Eskelund, la situation économique de la Chine se détériore également.

Eskelund a expliqué que réaliser des profits en Chine devient de plus en plus difficile. La Chambre ne prévoit pas un exode massif des entreprises européennes, mais plusieurs entreprises envisagent de déplacer une partie de leur production vers d'autres lieux. D'autres adoptent une attitude d'attente, préférant observer les progrès de la Chine avant de s'engager à nouveau dans les affaires de la République populaire. C'est precisely ce groupe que Pékin doit convaincre que la Chine reste un lieu attractif, a insisté Eskelund.

