- L'organe administratif organise des ventes de cadeaux.

L'autorité administrative a mis en vente 40 articles cadeaux que le ministre-président Reiner Haseloff (CDU) et le gouvernement ont reçus précédemment. Le plus cher de ces articles, selon l'administration de l'État, était un ensemble de porcelaine chinoise vendu 125 euros, offert en cadeau par le Premier ministre coréen à Haseloff. Les recettes de cette vente aux enchères seront versées à l'association Verein Kinderstärken e.V. Le montant exact sera annoncé lors de l'événement final de la Journée de Saxe-Anhalt, selon l'administration de l'État. Parmi les articles vendus figuraient divers tableaux, plats décoratifs, vases, une ukulélé chinoise et des sculptures.

Les fonds de la vente aux enchères de ces articles seront gérés par le gouvernement de l'État, comme confirmé par l'administration de l'État. Cette action s'inscrit dans la politique de transparence et de dons caritatifs du gouvernement de l'État.

