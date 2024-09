- L'organe administratif observe les progrès réalisés dans le domaine de la numérisation.

Dans le domaine de l'avancement technologique, la Saxe-Anhalt, selon le secrétaire d'État aux Affaires numériques Bernd Schloemer, a fait des progrès dans divers secteurs. Il y a eu des améliorations notables pour les résidents, les entreprises et l'administration elle-même, a expliqué Schloemer. "La Saxe-Anhalt devient plus technophile, et c'est une évolution positive."

Dans le cadre de l'initiative "Écoles en ligne", 96 % des établissements scolaires sont désormais raccordés au réseau à fibre optique, a déclaré Schloemer. "Nous sommes en tête en termes de vitesse et d'efficacité. D'autres régions ont rencontré des défis significatifs dans ce domaine", a-t-il ajouté.

Une stratégie numérique est également prévue pour améliorer l'administration, la rendre plus facile, plus transparente et plus digitale, selon Schloemer. Actuellement, 193 services administratifs peuvent être effectués en ligne, mais pas de manière cohérente dans toutes les villes. Cependant, de nouveaux services sont régulièrement introduits. L'objectif est de faciliter les transactions numériques pour des services tels que les changements d'adresse, les cartes d'identité ou les permis de conduire dès que possible.

Cependant, le parti de gauche au parlement régional estime que la Saxe-Anhalt est en retard en matière d'avancement technologique. "Les habitants de l'Altmark ou de la Jerichower Land sont bien conscients que les réseaux mobiles et les connexions internet haut débit sont rares dans de nombreuses régions", a déclaré la cheffe de fraction Eva von Angern dans une interview de l'agence de presse dpa. En particulier, les municipalités plus petites ont besoin d'un soutien actif du gouvernement de l'État en matière d'avancement technologique. "Le manque de main-d'œuvre qualifiée pose des défis significatifs pour l'administration publique, et les processus numériques doivent être constamment poursuivis pour permettre l'utilisation des ressources existantes pour d'autres tâches."

