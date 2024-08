- L'organe administratif de la R.V.N. a des projets pour éclairer la nature sauvage minière.

Au milieu de mesures de serrage financier significatives, le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie simplifie ses initiatives financées par l'État. Initialement, plus de 1 000 de ces initiatives, totalisant environ quatre milliards d'euros, étaient en place. Cependant, le plan est de réduire ce nombre d'environ un tiers, laissant environ 700 initiatives, selon des informations de l'intérieur.

"Nous avons commencé à tailler dans nos programmes de financement", a déclaré le chef de la Chancellerie d'État Nathanael Liminski. Certains programmes ont été consolidés et d'autres fusionnés. Une attention particulière a été portée aux petits programmes, ceux ayant une faible popularité, un double financement ou des complications administratives excessives.

"Un État intelligent utilise efficacement ses fonds", a poursuivi Liminski. "Il ne peut pas et ne devrait pas financer tout". Les changements exacts apportés aux projets de financement qui seront consolidés, simplifiés ou éventuellement supprimés restent à déterminer par les ministères et les départements individuels. Les économies anticipées sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros.

La CDU et les Verts se concentrent sur la minimisation de la bureaucratie

La coalition noire-verte au pouvoir avait promis de réviser tous les programmes dans leur accord de coalition, en évaluant leur viabilité et leur efficacité à long terme. Depuis avril 2023, une task force dédiée effectue une analyse approfondie des structures de financement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

De nombreux programmes ont été introduits pendant la pandémie de COVID-19 ou la crise énergétique suivante suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et sont maintenant évalués pour leur nécessité continue. De plus, les programmes d'une valeur inférieure à 100 000 euros ou ayant une faible demande sont examinés.

L'État doit maîtriser les dépenses

De plus, de nouvelles mesures d'économies ont été mises en place dans le budget. Le ministre des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Marcus Optendrenk (CDU), a annoncé que les ministères devraient économiser environ 3,6 milliards d'euros dans la proposition de budget 2025. Bien que les ministères puissent principalement couvrir cela en prélevant dans leurs propres fonds, ils doivent également identifier de vraies économies d'un milliard d'euros et proposer des mesures correspondantes. Au total, "des milliers de postes" seront touchés, a déclaré Optendrenk.

Pacte pour la Planification et l'Accélération Progrès

Rhénanie-du-Nord-Westphalie est sur la bonne voie pour mettre en œuvre le Pacte pour la Planification et l'Accélération convenu entre les gouvernements fédéral et étatique en novembre 2023, selon Liminski. L'État a réussi à mettre en œuvre environ 40 % des réformes spécifiques à l'État prévues dans le pacte. Cela comprend l'exemption des opérateurs d'antennes de téléphones mobiles des processus réglementaires, la simplification et l'accélération du droit de planification, la numérisation des demandes de permis de construire et l'incorporation de la participation publique précoce dans les grands projets.

