- L'organe administratif chargé de la procédure pénale à Hambourg est en train de procéder à des ajustements de personnel.

Avec une augmentation persistante des crimes signalés, le Parquet de Hambourg s'apprête à renforcer ses effectifs de 28 postes d'ici deux ans. Cette augmentation du personnel est essentielle pour maintenir une poursuites robustes et préserver la collaboration excellente entre les autorités chargées de l'application de la loi, selon la sénatrice de la Justice Anna Gallina (Les Verts), à l'issue d'une réunion du Sénat à l'hôtel de ville.

Le coût élevé de 5,7 millions d'euros pour cette restructuration sera financé par les fonds du budget général de l'autorité financière. Un ajustement a été intégré à la proposition de budget du Sénat, qui sera soumise à l'approbation parlementaire en décembre.

La première phase de cette transformation verra l'arrivée de 15 nouveaux postes en 2025, suivis de 13 supplémentaires l'année suivante.

En détaillant les nouveaux rôles, huit postes seront attribués aux procureurs publics, trois aux assistants juridiques, et un total de quatre dans le secteur des référents économiques et des officiers judiciaires.

Gallina a souligné que le Parquet de Hambourg fait face à une large gamme d'activités criminelles et à une augmentation alarmante de nouveaux cas. "Compte tenu de cette législature, nous avons déjà renforcé de manière significative le système de justice pénale pour lutter contre le crime organisé dans le trafic de drogue et d'armes, et pour poursuivre la diffusion de matériel d'abus sexuels sur enfants", a-t-elle déclaré.

Outre les délits persistants tels que le trafic de drogue, le trafic d'armes et l'exploitation des enfants, le blanchiment d'argent, les crimes économiques, la fraude, le vol et les crimes haineux ont également augmenté. "Compte tenu de ces réalités, nous nous battons maintenant pour un renforcement substantiel du personnel", a déclaré Gallina.

Le procureur général Jörg Fröhlich a vu cette augmentation comme un témoignage de l'engagement de son équipe. "Alors que nous naviguons dans ce paysage criminel complexe, il sera maintenant crucial de construire des structures astucieuses au sein des parquets pour gérer efficacement et efficacement la complexité croissante", a-t-il ajouté. "Plus de personnel ouvre plus d'opportunités, que nous devons immédiatement saisir pour améliorer notre travail."

Le Sénat a approuvé un ajustement à sa proposition de budget, allouant des fonds pour que le Parquet de Hambourg ajoute 15 nouveaux postes en 2025 et 13 de plus l'année suivante. Ces nouveaux postes au sein des rangs du Sénat sont essentiels pour que le Parquet de Hambourg gère efficacement la hausse de diverses activités criminelles, telles que le trafic de drogue, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et les crimes haineux.

Lire aussi: