Lorena Ochoa : comment la famille l'a emporté sur la célébrité sportive

Cela aurait eu l'effet d'une onde de choc dans le sport.

C'est pourtant ce qu'a fait la meilleure joueuse du monde en 2010.

Après 158 semaines consécutives au sommet du classement mondial et deux titres majeurs, la Mexicaine Lorena Ochoa a annoncé qu'elle arrêtait de jouer.

"La vie est belle et j'ai apprécié les voyages, le glamour, c'était incroyable", a déclaré Lorena Ochoa lors d'un récent entretien avec Shane O'Donoghue, de CNN Living Golf.

READ : La grande dame du golf Annika Sorenstam lutte contre les stéréotypes liés au genre

"Mais pour moi, se marier et fonder une famille, c'était plus important. Maintenant que je suis mère, je ne changerais cela pour rien au monde et je me sens bénie. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir pris la décision au bon moment et je peux maintenant profiter à 100 % de cette deuxième étape de ma vie.

Pour de nombreuses athlètes professionnelles, la décision d'avoir des enfants survient au moment où elles sont au sommet de leur carrière, comme ce fut le cas pour Ochoa.

"Je pense qu'il est facile d'oublier que, dans n'importe quel sport, une athlète peut avoir envie d'avoir des enfants et que, lorsqu'on lit dans un journal qu'une golfeuse professionnelle attend un enfant, on est surpris par cette révélation, pensant peut-être à tort que c'est la fin de sa carrière de joueuse", déclare Alison Root, rédactrice en chef de Women & Golf.

"Les femmes cadres peuvent jongler entre leurs enfants et leur vie dans la salle de conférence, mais le sport est différent étant donné le niveau de forme physique requis et l'entraînement continu pour maintenir son jeu en forme afin de concourir au plus haut niveau, d'où la difficulté de décider du bon moment".

READ : Lexi Thompson "accro" à l'entraînement

Le LPGA Tour aux États-Unis compte un certain nombre de mamans golfeuses, dont Juli Inkster, Cristie Kerr et Catriona Matthew, tandis que Stacy Lewis a récemment annoncé qu'elle était enceinte.

La LPGA a mis en place un certain nombre d'initiatives pour les mères et leurs enfants sur le circuit. "En tant qu'organisation sportive féminine, il est important pour nous d'avoir des politiques et des programmes qui offrent des choix à nos athlètes qui souhaitent fonder une famille", déclare Heather Daly-Donofrio, responsable de la communication et des opérations du circuit de la LPGA.

"Notre politique de maternité flexible permet à nos athlètes de passer le temps nécessaire avec leur bébé sans avoir à craindre de perdre leur statut de joueuse.

"Une fois qu'elles reprennent la compétition, le centre de développement de l'enfant Smucker's offre un environnement sûr et affectueux aux enfants pendant que la mère travaille sur le parcours.

"Notre objectif ultime est de donner à nos athlètes les moyens de réussir dans leurs deux passions : le golf professionnel et la maternité.

La rivalité d'Ochoa avec Annika Sorenstam, qui a elle-même pris sa retraite à l'âge relativement jeune de 37 ans, a défini le jeu féminin au début des années 2000.

Alors que Sorenstam arrivait à la fin de sa carrière, Ochoa était en pleine ascension. Bien que rivales, elles étaient aussi de grandes amies.

"Lorsque j'ai commencé à jouer sur le circuit, je ne voyais qu'Annika et je voulais être comme elle", dit-elle.

Nous avons eu toutes ces batailles ensemble, j'ai perdu de nombreuses fois contre elle, mais elle m'a toujours dit : "Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu es si proche". Elle m'a toujours témoigné du respect et nous avons de très bons souvenirs ensemble. Je l'admire beaucoup, non seulement sur le terrain de golf, mais aussi en dehors.

Comme Sorenstam, Ochoa s'est occupée de sa soi-disant "retraite", en construisant une marque pour renforcer son héritage dans le jeu.

La Mexicaine a commencé à organiser son propre tournoi sur le LPGA Tour en 2008, tandis que l'entreprise familiale s'est également diversifiée dans le management de joueuses, les opérations de tournoi et une fondation caritative.

"Je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée est d'avoir pu créer une fondation, la Lorena Ochoa Foundation", dit-elle.

"L'école que nous avons, La Barranca, a déjà vu plus de 4 000 enfants obtenir leur diplôme. Les vies que nous changeons, pas seulement celles des étudiants, mais aussi celles des familles, de la communauté, des améliorations, nous voyons clairement comment nous les aidons à avoir une meilleure vie, un meilleur avenir."

La femme aux 27 victoires sur le circuit LPGA, aux deux majeurs et aux trois enfants ne pourrait être plus heureuse.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com