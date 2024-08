- L'or olympique en kayak deux pour le lemke et le sabot

Les canoéistes Max Lemke et Jacob Schopf ont remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris. Le duo a remporté le titre dans l'épreuve du kayak double messieurs sur 500 mètres. La deuxième équipe allemande, Max Rendschmidt et Tom Liebscher-Lucz, a terminé cinquième. Pour la première fois dans l'histoire olympique de canoë, deux équipages allemands de kayak double ont pu remporter une médaille dans l'épreuve masculine.

Rendschmidt, Lemke, Schopf et Liebscher-Lucz avaient déjà remporté l'or ensemble dans l'épreuve du kayak quatre sur 500 mètres jeudi.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, qui étaient encore influencés par la pandémie de COVID-19, les Allemands se sont concentrés sur les grands bateaux en quatre en raison de l'horaire. Cependant, les épreuves de double ont eu lieu plus tard.

Le double effort dans un court laps de temps lors des séries a été spécifiquement entraîné. Grâce aux victoires en séries, ils ont évité les quarts de finale. "Nous nous soutenons mutuellement. Peu importe qui se retrouve en tête en double, nous pouvons tous célébrer la double victoire ensemble", a déclaré Lemke.

Dans le Stade Nautique de Vaires-sur-Marne, où le vent est extrêmement fort de derrière et l'eau très agitée pour la première fois, le chancelier allemand et passionné de rame, Olaf Scholz (SPD), a assisté aux épreuves depuis les tribunes. La dernière médaille d'or en kayak double a été remportée par Max Rendschmidt en 2016 avec Marcus Groß - mais sur 1000 mètres.

Bronze pour les femmes en kayak double

Plus tôt, Paulina Paszek et Jule Hake ont remporté la médaille de bronze en kayak double féminin sur 500 mètres. Le duo a dû attendre longtemps après la ligne d'arrivée pour célébrer leur médaille de bronze, car elle a été attribuée deux fois. L'équipe allemande a terminé à égalité avec les Hongroises Noemi Pupp et Sara Fojt.

L'or est allé aux Néo-Zélandaises Lisa Carrington et Alicia Hoskin, l'argent aux Hongroises Tamara Csipes et Alida Dora Gazso. Le deuxième duo allemand Lena Röhlings et Pauline Jagsch a terminé sixième.

La dernière victoire olympique allemande dans cette discipline remontait à 2012, lorsque Franziska Weber et Tina Dietze ont remporté le bronze à Rio en 2016.

Après leur triomphe en kayak quatre sur 500 mètres, Max Lemke et Jacob Schopf ont décidé de participer également à l'épreuve du kayak double messieurs sur 500 mètres. Malgré le vent fort et les eaux agitées dans le Stade Nautique de Vaires-sur-Marne, ils ont réussi à naviguer avec succès dans leur canoë, tout comme ils l'avaient fait dans leur canoë rose pendant leurs séances d'entraînement.

Lire aussi: