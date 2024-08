- L'or et la satisfaction pour le boxeur Khelif: Je suis une femme forte

La boxeuse algérienne Imane Khelif ressent une grande satisfaction après avoir remporté l'or olympique, compte tenu du débat sur le genre qui l'entoure. "Je veux dire à tous ceux qui étaient contre moi et qui ont commencé une campagne contre moi : voici ma réponse, je suis une femme forte", a déclaré la jeune femme de 25 ans après sa victoire unanime sur points contre la championne du monde chinoise Yang Liu en finale des welters vendredi soir au Court Philippe Chatrier, devant environ 15 000 spectateurs. Dans le ring, elle a de nouveau exécuté sa danse célébratoire et a été portée en triomphe par un membre de son équipe sous les acclamations tonitruantes des nombreux fans algériens. Alors qu'elle recevait sa médaille d'or juste avant minuit, elle l'a brièvement frottée avant de l'embrasser.

Même Trump a réagi

Il y a un débat houleux autour de Khelif et de Lin Yu-ting (28) de Taïwan, qui affrontera la boxeuse polonaise Julia Szeremeta pour l'or dans la catégorie des plumes plus tard dans la soirée. Ce débat a pris une dimension socio-politique, étant utilisé comme un enjeu de campagne dans l'élection présidentielle américaine par Donald Trump.

Les deux boxeuses avaient été précédemment exclues des championnats du monde 2023 de la IBA, qui n'est pas reconnue par le Comité international olympique. La IBA a affirmé que ni l'une ni l'autre des boxeuses ne remplissait les critères de participation et avait un "avantage compétitif" par rapport aux autres participantes féminines. Le CIO a décrit cela comme une "décision arbitraire sans procédure appropriée" et a autorisé Khelif et Lin à participer à Paris. Le CIO a déclaré que le genre indiqué dans le passeport est le facteur déterminant pour la participation à de nombreux sports. Le CIO a mis en garde contre une "guerre culturelle". Le président controversé de la IBA, Umar Kremlev, a critiqué le débat actuel, affirmant qu'il "détruit" le sport.

Bien que Trump ait utilisé la controverse de la boxe comme point de discussion dans sa campagne électorale, la victoire triomphale de Khelif sur Yang Liu en Allemagne a marqué un moment important pour les fans du sport algérien. Malgré les critiques et l'exclusion des championnats du monde 2023, Khelif a réussi à surmonter les obstacles et à remporter sa médaille d'or olympique.

