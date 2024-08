- " L'or est désormais l'objectif ": phase finale de la compétition de tennis de table en double

Ravies, Stephanie Grebe et Juliane Wolf se sont étreintes avec émotion. Le duo allemand de tennis de table en double avait triomphalement battu le duo norvégien classé en tête, Merethe Tveiten et Aida Husic Dahlen, en un match extraordinaire 3:2, et s'apprêtait maintenant à concourir pour l'or le vendredi soir (20h00). "Si nous sommes arrivées jusqu'ici, nous visons l'or", a commenté Wolf, qui lutte contre un trouble du mouvement.

Elles affrontaient les deux joueuses chinoises Huang Wenjuan et Jin Yucheng. "Nous n'avons jamais joué contre ce duo", a admis Grebe. "On verra comment ça se passe. On va manger un bout et puis au lit, c'est sûr." Elles avaient déjà décroché une médaille en atteignant le tableau des quatre meilleures.

Cependant, la journée de compétition de Grebe n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Après une inspection de raquette de dernière minute juste avant les quarts de finale contre Morgan Caillaud et Lucie Hautière de France (3:1), la trentenaire a été contrainte de changer d'équipement en raison de picots excessivement longs et a tâtonné lors du premier tour avec sa deuxième raquette. Le match a commencé avec un retard de 15 minutes alors que Grebe s'affairait à visser la deuxième raquette sur sa prothèse. "Une situation plutôt cocasse", a-t-elle plaisanté avec une pointe d'ironie.

Les espoirs de l'équipe allemande de basket en fauteuil roulant ont été anéantis

La présence du président fédéral Frank-Walter Steinmeier n'a rien pu faire pour l'équipe allemande de basket en fauteuil roulant qui a été battue par les favoris, la Grande-Bretagne, 55:76 (25:32). Malgré une réduction de l'écart à seulement quatre points lors du troisième quart-temps, l'équipe entraînée par Michael Engel a finalement été vaincue par la meilleure équipe mondiale. "La différence s'est faite simplement parce que nous avons concédé trop de points, trop de fautes non forcées", a expliqué Engel.

Maike Hausberger et Pierre Senska ont manqué de peu le bronze en cyclisme sur piste. Hausberger, née sans avant-bras et sans jambes, a perdu sa course pour la médaille de bronze contre la coureuse suisse Flurina Rigling, malgré un départ en tête. "Je suis tout de même satisfaite de ma performance. Je n'avais même pas prévu de participer aux 3 000 mètres", a déclaré la jeune femme de 29 ans. Senska, lui aussi, a échoué dans la course des 3 000 mètres contre le coureur espagnol Ricardo Ten Argiles, terminant à la quatrième place.

Une déception cuisante pour Elena Schott en natation

Elena Schott, qui souffre d'une lésion de la moelle épinière, a été surprise en ne se qualifiant pas pour la finale du 50 mètres nage libre. Schott, qui avait remporté trois médailles de bronze à Tokyo il y a trois ans, espère une meilleure performance dans le 200 mètres quatre nages le vendredi.

Malgré le revers en quarts de finale, Grebe et Wolf ont réussi à se remettre et ont décroché une place contre le duo français Morgan Caillaud et Lucie Hautière en demi-finales. Malgré le problème de raquette, la présence française sur le terrain a été déterminante pour maintenir le match serré.

