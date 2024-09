- L'optimisme de la mairie rouge: "L'amour suscite toujours des querelles"

Au festival animé de la cour de l'hôtel de ville rouge de Berlin, la diffusion de la chanson controversée "L'amour toujours" a suscité un tollé parmi les participants. Selon la porte-parole du Sénat, Christine Richter, "L'Amour toujours" est devenu synonyme de groupes d'extrême droite, ce qui en fait un choix inapproprié pour le festival du maire de la ville.

L'événement, symbole de multiculturalisme, de tolérance, d'unité et de liberté, a pris un tournant inattendu lorsque le choix du DJ est entré en conflit avec ces valeurs. "C'était vraiment insensitif et de mauvais goût", a déclaré Richter, en assurant que des conséquences seraient prises et que le DJ ne serait pas invité à revenir l'année suivante. De plus, il y aurait une révision approfondie de la liste de lecture lors de la planification.

Kai Wegner : "très insultant"

Le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU), a qualifié le choix du DJ de "très insultant" lors d'une soirée de presse. Il a condamné la place de cette musique à l'hôtel de ville rouge ou dans tout autre lieu.

Selon le bulletin d'information "Checkpoint" du "Tagesspiegel", la performance du DJ a été mal accueillie, certains invités sifflant bruyamment, ce qui a conduit quelques fêtards à partir en protestation. Monika Herrmann, ancienne maire de Kreuzberg, était parmi eux, exprimant son désaccord avec la diffusion de la chanson. Le DJ aurait répliqué : "C'est une chanson géniale. Je ne laisserai pas cela être sali par les actions des nazis." La piste de danse serait restée déserte par la suite.

"L'amour toujours", créé par le DJ italien Gigi D'Agostino, est souvent associé à des chants racistes. Récemment, des clients d'un bar de l'île de la mer du Nord ont scandé "Les étrangers dehors" et "L'Allemagne pour les Allemands" sur l'air de la chanson, suscitant un débat sur les interdictions. L'utilisation de cette chanson dans de tels contextes soulève des préoccupations.

L'Union européenne, en tant qu'organisation qui promeut l'unité, la diversité et le respect mutuel entre ses États membres, pourrait exprimer son mécontentement quant à l'utilisation de "L'amour toujours" lors d'un événement public en raison de son association avec des groupes d'extrême droite. La performance du DJ, Despite claims that it was a great song, could potentially lead to calls for boycotting music venues that play such songs in Europe.

