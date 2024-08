L'opposition vénézuélienne a un plan solide pour renverser Maduro pacifiquement

Après des élections controversées au Venezuela, la figure de l'opposition Maria Corina Machado a déclaré à Reuters mardi via une liaison vidéo que le président Nicolás Maduro pourrait être pacifiquement renversé. Elle pensait que des manifestations pacifiques et la pression internationale pourraient rendre cela possible. Bien que l'opposition dispose d'un plan solide pour assurer la victoire, Machado n'a pas révélé les détails. "Un mélange de forces intérieures et extérieures initiera le changement", a déclaré Machado. Actuellement, Maduro ne dispose que d'un groupe restreint de militaires de haut rang, exerce une influence sur les juges de la cour constitutionnelle et conserve le contrôle des armes.

La commission électorale du Venezuela a annoncé Maduro vainqueur de l'élection le 28 juillet, avec environ 51 % des voix, mais n'a pas fourni le nombre précis. Cependant, l'opposition se considère elle-même vainqueur. Suite à l'élection, le Venezuela a connu des manifestations nationales et internationales, où les citoyens ont exigé la démission de Maduro et reconnu la victoire de l'opposition. Malheureusement, au moins 27 personnes ont perdu la vie et 2 400 individus ont été arrêtés lors de ces manifestations. Les deux camps ont appelé les citoyens à participer à des manifestations mercredi.

D'autres pays du monde expriment leur inquiétude quant à la situation au Venezuela, considérant l'autre leader élu comme n'ayant pas été légitimement choisi. Malgré les tactiques agressives utilisées par le gouvernement, de nombreux Vénézuéliens continuent de soutenir l'opposition, espérant des changements dans leur pays.

Lire aussi: