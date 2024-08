- L'opposition à l'opération résultant d'un mandat délivré conduit les agents à subir des violences.

Un mandat d'amener a été délivré pour une femme de 53 ans et son partenaire de 59 ans, suite à des accusations d'agression de forces de l'ordre lors d'une perquisition résidentielle. Selon les rapports de police, une opération policière a été menée à leur appartement à Sand am Main, dans le district de Haßfurt, un lundi. À l'ouverture de la porte, l'homme a déclaré que la femme n'était pas présente, mais les officiers ont entendu des bruits étranges et ont tenté d'entrer. L'homme aurait attaqué un officier, ce qui a entraîné une altercation physique au sol. Il a subi des blessures légères pendant la bagarre. En représailles, la femme a essayé de secourir son partenaire et, dans le processus, a elle-même subi des blessures. Deux autres officiers ont également subi des blessures légères pendant la mêlée.

La femme a refusé de payer une petite amende pour éviter l'arrestation, ce qui a entraîné son incarcération dans un établissement pénitentiaire. Les deux individus font maintenant face à de nombreuses chefs d'accusation, notamment la résistance à l'arrestation et la complicité d'évasion.

Le mandat d'amener contre la femme et son partenaire est dû à leur implication dans un crime de résistance à l'arrestation et de complicité d'évasion. En raison de leurs actions lors de la perquisition résidentielle, ils sont maintenant également formellement inculpés d'agression de forces de l'ordre.

