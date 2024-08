- L'opposition à la fusion MSC/HHLA fondée sur un alignement politique rouge-vert

Sentiments anti-MSC enflent parmi la faction rouge-verte du Parlement de Hambourg

Avant le vote imminent au Parlement de Hambourg concernant l'entrée de MSC dans la société de logistique portuaire municipale HHLA, l'opposition grondante de la base de gauche. Les sociaux-démocrates du Forum de la Gauche démocratique pour le 21e siècle (DL21) appellent les membres du SPD à voter contre l'accord lors de la prochaine réunion du Parlement le mercredi. De même, l'association régionale de la Jeunesse verte a exprimé son rejet de l'entrée de MSC.

Selon le représentant régional de la Jeunesse verte, Berkay Güür, qui s'est entretenu avec l'agence de presse allemande, "cet accord ne sert pas à améliorer la fonctionnalité de l'industrie, mais uniquement à augmenter les profits d'une seule entreprise". Il a également expliqué que "le soi-disant succès d'une seule entreprise n'a aucune signification pour la prospérité de la ville".

Güür a argumenté que MSC cherchait simplement à augmenter ses salaires de gestion, à étendre son influence mondiale et à accumuler des richesses personnelles. Il a mis en garde contre la décision du gouvernement régional d'accorder à MSC une position de monopole dans l'industrie maritime locale, déclarant qu'"un Sénat rouge-vert aidant cette entreprise est difficile à avaler".

La bien-être de la communauté menacé par l'entrée de MSC

L'initiative "Sociaux-démocrates pour l'HHLA dans des mains publiques" a exprimé des sentiments similaires dans sa lettre ouverte, déclarant que "dans l'histoire, la privatisation de l'infrastructure publique a renforcé le contrôle monopolistique, alourdi les finances publiques et entraîné des détériorations pour les employés et la population dans son ensemble".

Le port, étant une partie intégrante de l'infrastructure, devrait servir les intérêts économiques de tous, ont-ils argumenté. Les sociaux-démocrates ont été exhortés à respecter les principes du socialisme et à prendre une décision historique pour la ville lors du vote, comme exprimé dans leur lettre aux membres du SPD : "Nous vous exhortons à rejeter l'accord avec MSC".

MSC cherche une participation majoritaire dans l'HHLA

La coalition rouge-verte de Hambourg vise à intégrer MSC pour stabiliser la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) et améliorer la manipulation des conteneurs. La ville conserverait une participation de 50,1 %, tandis que MSC obtiendrait une participation de 49,9 %. Actuellement, la ville détient environ 70 %, le reste étant coté en bourse.

En échange, MSC s'engage à augmenter sa manipulation de fret à travers les terminaux de l'HHLA à partir de l'année prochaine, visant à atteindre un million de conteneurs standards par an d'ici 2031. De plus, MSC prévoit de construire un nouveau siège allemand à Hambourg et, en partenariat avec la ville, d'augmenter le capital de l'HHLA de 450 millions d'euros.

Les plans ont été précédemment approuvés lors de la dernière session du Parlement avant les vacances d'été avec une majorité des deux tiers de la coalition rouge-verte. Cependant, le vote nécessaire en deuxième lecture a été initialement bloqué par les partis d'opposition et a été reprogrammé pour la première session après les vacances d'été le mercredi.

Campagne d'une semaine contre l'entrée de MSC

Les travailleurs portuaires, La Gauche et le syndicat Verdi ont lancé une campagne d'une semaine contre la vente proposée. Divers événements informatifs et de discussion sont prévus, culminant avec une manifestation organisée par l'alliance "Arrêt de l'accord MSC" aux ponts d'arrivée le samedi.

Malgré l'objectif de la ville de s'associer à MSC pour augmenter la manipulation des conteneurs et investir dans un nouveau siège, le représentant régional de la Jeunesse verte, Berkay Güür, a critiqué cette décision, affirmant qu'elle accorderait à MSC un monopole préjudiciable dans l'industrie maritime locale. De plus, l'entrée de la grande société de transport maritime dans l'HHLA pourrait potentiellement menacer le bien-être de la communauté, comme l'a argumenté l'initiative "Sociaux-démocrates pour l'HHLA dans des mains publiques".

