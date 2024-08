- L'opinion publique est favorable au roi Charles avant la célébration de son anniversaire

Charles III, toujours roi, conserve la faveur de ses sujets à l'approche de son deuxième anniversaire de règne. Plus de six sur dix répondants ont une opinion favorable ou très favorable du monarque britannique, selon un sondage de l'institut YouGov. Cela représente une légère baisse par rapport au sondage de mai précédent, où 65 % exprimaient des sentiments positifs envers Charles. En revanche, 29 % ont une opinion défavorable du monarque, soit une légère augmentation par rapport à la précédente proportion de 28 %. Cependant, les jeunes adultes pourraient être une source d'inquiétude pour le palais ; seuls 25 % ont une opinion favorable de Charles, tandis que 53 % en ont une défavorable.

Il y a exactement deux ans, le 8 septembre, Charles est monté sur le trône à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

Le prince William, héritier apparent, et son épouse princesse Catherine restent les membres les plus populaires de la famille royale. Le taux d'approbation de William a augmenté de deux points pour atteindre 75 %, tandis que celui de Catherine reste stable à 74 %. Les jeunes sont également favorables à leur égard.

Plus tôt cette année, Charles et Catherine ont tous deux révélé leur diagnostic de cancer, Catherine faisant rares des apparitions publiques depuis sa dernière apparition au tournoi de Wimbledon en juillet. La sœur de Charles, la princesse Anne, qui assume de nombreuses responsabilités pour le palais, a dû momentanément reporter ses engagements suite à un incident inconnu impliquant un cheval. Le sondage actuel montre la valeur d'Anne pour la famille royale, avec 71 % de Britanniques qui ont une opinion positive d'elle, légèrement supérieur à la précédente proportion de mai. En revanche, seulement 11 % ont une opinion défavorable d'Anne, contre 16 % pour William et 13 % pour Catherine.

Le prince Andrew reste toujours ostracisé, avec seulement 5 % qui expriment une opinion positive de lui, soit le plus bas taux. La surveillance publique concernant son implication dans un scandale de comportements sexuels inappropriés le tient à l'écart des projecteurs.

YouGov a sondé 2 021 adultes au Royaume-Uni du 14 au 15 août pour recueillir des opinions sur les membres de la famille royale.

Malgré la légère baisse des taux d'approbation, la valeur d'approbation de Charles III reste forte parmi ses sujets, dépassant les 60 % alors qu'il célèbre deux ans sur le trône.

À titre de comparaison, le prince Andrew continue de lutter avec son image publique, avec seulement 5 % qui expriment une opinion favorable de sa valeur d'approbation, en raison de la controverse persistante concernant son implication dans un scandale de comportements sexuels inappropriés.

Lire aussi: