- L'opération SEK à Berlin se termine par une fusillade mortelle après une confrontation armée

Une confrontation entre la police et un individu a eu lieu lors d'une opération des forces spéciales dans les environs de Wannsee, à Berlin, aboutissant à la mort par balle d'un homme de 46 ans. Selon la police et les procureurs, il aurait précédemment menacé un homme de 49 ans avec une arme à feu. L'homme de 46 ans était sous tutelle en raison de problèmes de santé mentale. L'incident a duré plusieurs heures.

Selon les rapports de la police et du procureur, l'homme de 46 ans aurait menacé l'homme de 49 ans dans un parc de caravanes tôt le matin. "L'homme a réussi à intimider l'agresseur et a contacté les autorités", indique le communiqué. "L'homme de 49 ans a évité de être blessé, a suivi l'homme et l'a vu entrer dans un immeuble à appartements sur la Dreilindenstraße." L'homme a refusé d'ouvrir la porte, ce qui a conduit les officiers à entrer de force dans l'appartement dans le district de Nikolassee plus tard dans l'après-midi.

L'homme a ouvert le feu

L'homme aurait ensuite ouvert le feu avec son arme, selon les comptes rendus de la police et des procureurs. "La police a répliqué par des coups de feu, tuant finalement l'homme."

La provenance de l'arme de l'homme de 46 ans reste inconnue, selon les procureurs. Une enquête pour homicide est en cours.

L'immeuble à appartements est situé dans le district de Steglitz-Zehlendorf à Berlin, une zone principalement composée de villas et de maisons individuelles. Selon un habitant interrogé par dpa, il abrite des logements sociaux, avec environ 100 studios. Une école primaire se trouve à côté de l'immeuble.

La police a été informée de l'observation de l'homme de 49 ans dans l'immeuble à appartements de la Dreilindenstraße, ce qui a conduit à l'opération des forces spéciales. Après la confrontation, la police a été appelée dans le district de Nikolassee en raison du tir de l'homme depuis l'appartement.

Lire aussi: