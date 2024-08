- L'opération dans la sphère militaire de Cisjordanie pourrait durer des jours

L'opération militaire étendue menée par Israël dans la Cisjordanie occupée pourrait se prolonger au-delà de son délai initial, selon des sources du "Times of Israel". Lancée tard dans la nuit, cette opération est supposée durer plusieurs jours. La région de Tulkarem semble être la cible principale de cette opération, avec des forces supplémentaires déployées à Jenin et dans un camp de réfugiés voisin de Tubas. Plusieurs Palestiniens recherchés ont été arrêtés selon les rapports des militaires.

Le ministère palestinien de la Santé en Cisjordanie a rapporté quatre morts dans le camp de réfugiés, dont deux à Jenin, tandis que le Croissant-Rouge palestinien a signalé trois autres décès, des victimes d'une frappe de drone sur leur véhicule au sud de Jenin.

Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Israel Katz, a annoncé sur les réseaux sociaux que "l'armée israélienne ne laisse aucune pierre intacte cette nuit dans les camps de réfugiés de Jenin et Tulkarem contre un groupe terroriste extrémiste iranien". Il a souligné les efforts de l'Iran pour établir un front terroriste contre Israël en Judea et Samarie (Cisjordanie) en fournissant des fonds, des armes et des armes avancées aux terroristes, et en les faisant passer par la Jordanie - une stratégie qu'ils ont également utilisée dans la bande de Gaza et au Liban.

L'opération militaire étendue contre le groupe terroriste extrémiste iranien dans les camps de réfugiés de Jenin et Tulkarem est dirigée par l'armée israélienne. En raison de l'opération en cours, des mesures de sécurité accrues sont attendues dans les zones voisines.

