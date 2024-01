L'Open d'Australie critiqué pour avoir empêché la manifestation de Peng Shuai

Des manifestants ont déployé une banderole intitulée "Où est Peng Shuai" pendant le match entre la Chinoise Wang Qiang et l'Américaine Madison Keys. L'un des manifestants portait également un t-shirt avec le même slogan soutenant Peng.

Les agents de sécurité de l'Open d'Australie ont mis fin à la manifestation vendredi, selon Max Mok, qui était l'une des trois personnes impliquées dans la manifestation.

Mok a déclaré à CNN que les agents de sécurité avaient d'abord confisqué la banderole en invoquant l'interdiction de tout attirail politique dans le cadre du tournoi. Les gardes ont dit aux manifestants qu'ils pouvaient rester s'ils couvraient leurs t-shirts, mais qu'ils ne rendraient pas la banderole.

CNN a appris que la confiscation avait eu lieu en dehors du court où Wang et Keys jouaient, et que le trio avait finalement quitté le site du tournoi de Melbourne Park avec la banderole, a déclaré Mok.

"Je trouve cela vraiment, vraiment lâche. Ce n'est pas une déclaration politique, c'est une déclaration sur les droits de l'homme", a déclaré Martina Navratilova, championne de tennis à la retraite, sur la chaîne Tennis Channel, en réponse aux organisateurs qui ont mis fin à la manifestation.

Le joueur de tennis Nicolas Mahut a également accusé les organisateurs d'avoir cédé à des pressions extérieures.

"Qu'est-ce qui se passe ? a-t-il tweeté. "Quel manque de courage ! Et si vous n'aviez pas de sponsors chinois ?".

L'un des trois "partenaires associés" de l'Open d'Australie est la société de spiritueux Luzhou Laojiao, dont les organisateurs ont déclaré qu'il s'agissait du plus grand contrat de sponsoring chinois de l'histoire du tournoi lorsqu'il a été annoncé en 2018.

"Nous sommes ravis d'accueillir Luzhou Laojiao dans la famille des partenaires de l'Open d'Australie, un événement important dans l'histoire de notre organisation", a déclaré Richard Heaselgrave, directeur des revenus de Tennis Australia.

"Nous n'avons jamais caché que la Chine et la région étaient une priorité majeure pour l'Open d'Australie et que nous prenions au sérieux notre rôle de Grand Chelem de l'Asie-Pacifique.

Tennis Australia n'a pas encore répondu à la demande de commentaire de CNN concernant la gestion de la protestation.

La chaîne 7, affiliée à CNN, a rapporté une réponse de l'organisateur du tournoi samedi, qui disait : "Selon les conditions d'entrée de nos billets, nous n'autorisons pas les vêtements, les bannières ou les signes qui sont commerciaux ou politiques".

La sécurité de Peng Shuai est notre première préoccupation. Nous continuons à travailler avec la WTA et la communauté mondiale du tennis pour obtenir plus de clarté sur sa situation et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer son bien-être."

En novembre dernier, on craignait que Peng ne soit détenue au secret par le gouvernement chinois après avoir accusé Zhang Gaoli, vice-premier ministre à la retraite, de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles au cours d'une relation qui a duré plusieurs années.

Peng a par la suite nié avoir porté plainte pour agression sexuelle. La Women's Tennis Association a continué à demander une enquête approfondie et transparente sur les allégations de Peng et a suspendu tous les tournois en Chine pour assurer sa sécurité.

Source: edition.cnn.com