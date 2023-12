L'Open d'Australie assouplit la règle contre le T-shirt de protestation de Peng Shuai, dit Craig Tiley à l'AFP

Ces commentaires interviennent plusieurs jours après que des agents de sécurité ont mis fin à une petite manifestation de soutien au joueur de tennis chinois, au cours de laquelle les manifestants avaient déployé une banderole sur laquelle était écrit "Où est Peng Shuai ?

Vendredi, les gardes ont d'abord confisqué la banderole, qu'ils ont ensuite rendue, et ont dit aux manifestants qu'ils pouvaient rester s'ils couvraient leurs T-shirts.

M. Tiley a déclaré à l'AFP que les gens seraient autorisés à porter les T-shirts "tant qu'ils ne viennent pas en foule pour perturber le mouvement, mais qu'ils sont pacifiques".

Il a ajouté que certaines personnes étaient venues avec une bannière et deux grands poteaux, ce qui ne sera toujours pas autorisé.

"Si vous venez pour regarder le tennis, c'est très bien, mais nous ne pouvons pas permettre à quiconque de causer des perturbations à la fin de la journée", a-t-il déclaré à l'AFP.

CNN a contacté Tennis Australia pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Les mots de Tennis Australia ne veulent plus rien dire

Max Mok, l'une des trois personnes impliquées dans la manifestation, a déclaré à CNN mardi que lui et un autre manifestant avaient commandé 1 000 T-shirts "Où est Peng Shuai ?", qu'ils prévoyaient de distribuer à tous les joueurs. qu'ils comptent distribuer gratuitement lors du tournoi samedi.

"Les mots de Tennis Australia ne veulent plus rien dire depuis trois jours, mais nous les garderons honnêtes, nous les garderons à leur promesse", a déclaré Mox à CNN.

Samedi, la chaîne 7, affiliée à CNN, a fait état d'une réponse de l'organisateur du tournoi : "Selon les conditions d'entrée de nos billets, nous n'autorisons pas les vêtements, les bannières ou les signes commerciaux ou politiques."

Il a ajouté : "La sécurité de Peng Shuai est notre principale préoccupation. Nous continuons à travailler avec la WTA et la communauté mondiale du tennis pour obtenir plus de clarté sur sa situation et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer son bien-être."

