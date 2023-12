L'Open Championship annulé en raison du coronavirus, l'US Open reporté

L'Open, l'un des quatre tournois majeurs de golf, devait se dérouler au Royal St George's, au Royaume-Uni, du 16 au 19 juillet.

Cependant, après l'annulation du tournoi de Wimbledon la semaine dernière, les organisateurs ont décidé qu'il n'était plus possible d'organiser l'événement.

"Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité des supporters, des joueurs, des officiels, des bénévoles et du personnel impliqués dans l'Open", a déclaré Martin Slumbers, directeur général du R&A (Royal and Ancient), qui organise le tournoi.

"Nous sommes très attachés à ce championnat historique et c'est le cœur lourd que nous avons pris cette décision. Nous sommes conscients que cette décision sera décevante pour un grand nombre de personnes dans le monde, mais nous devons agir de manière responsable pendant cette pandémie et c'est ce qu'il convient de faire.

"Je peux assurer à tout le monde que nous avons exploré toutes les options possibles pour jouer l'Open cette année, mais ce ne sera pas possible".

Le Royaume-Uni est actuellement en état de confinement, car le nombre de cas confirmés de coronavirus continue d'augmenter dans le pays.

C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Open est annulé, et la 149e édition du tournoi aura lieu au Royal St George's en juillet de l'année prochaine.

Les billets achetés et les billets d'hospitalité achetés avant l'événement seront transférés à l'année prochaine, tandis que les organisateurs proposent également des remboursements complets.

L'US Open repoussé au mois de septembre

Par ailleurs, il a été annoncé lundi que l'US Open, initialement prévu du 18 au 21 juin, se tiendrait désormais du 17 au 20 septembre au Winged Foot Golf Club de New York.

"Nous espérons que le report du championnat nous permettra d'atténuer les problèmes de santé et de sécurité tout en nous donnant les meilleures chances d'organiser l'US Open cette année", a déclaré Mike Davis, directeur général de l'Association américaine de golf.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants aux membres et au personnel de Winged Foot pour leur flexibilité et leur soutien. Nous sommes également reconnaissants de la merveilleuse collaboration entre les circuits professionnels et les autres tournois majeurs, qui nous ont permis d'établir un calendrier complexe."

Comme pour l'Open, les billets déjà achetés seront valables pour les dates de septembre et des remboursements seront également possibles.

Les organisateurs ont également proposé que le Masters ait lieu du 12 au 15 novembre, après avoir été reporté le mois dernier. Une nouvelle date pour le championnat PGA n'a pas encore été fixée.

Aleks Klosok de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com