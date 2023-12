Faits marquants de l'histoire

L'Open 2016 : Henrik Stenson devance Phil Mickelson dans le classique Claret Jug

Henrik Stenson remporte le British Open au Royal Troon

Le Suédois remporte son premier titre majeur à la 42e tentative

Phil Mickelson à trois coups derrière

Le duo termine avec 11 coups d'avance

Le Suédois de 40 ans a lancé une charge tardive pour battre l'Américain de trois coups et devenir le premier Scandinave à remporter un Majeur lors du 145e British Open au Royal Troon dimanche.

Stenson, numéro 6 mondial, a brisé l'impasse d'un après-midi captivant en réussissant de longs putts pour birdie aux 14e et 15e trous et en a ajouté deux autres dans les trois derniers trous pour signer un record majeur de 63.

Henrik Stenson remporte le British Open

Son score final de 20 sous la barre a battu le record de Tiger Woods de 19 sous la barre, établi en 2000, et a égalé le record majeur de Jason Day établi lors de l'U.S. PGA 2015.

Mickelson, 46 ans, qui a manqué de peu une 62e place lors de la première journée, a réalisé une carte de six sous la barre des 65, mais il n'a pas réussi à remporter son sixième titre majeur face à l'assaut tardif de Stenson.

Que pensez-vous de la victoire d'Henrik Stenson ? Donnez votre avis sur notre page Facebook

Les deux golfeurs ont offert une sublime démonstration de talent et de sang-froid malgré les conditions difficiles et la brise, dans une confrontation qui éclipsera sans doute le célèbre Open "Duel au soleil", lorsque Tom Watson avait battu Jack Nicklaus dans une bataille épique à Turnberry en 1977.

Le niveau du golf a en effet divisé le British Open en deux événements distincts, le plus proche poursuivant, l'Américain JB Holmes, terminant à six sous la barre.

READ : L'Open 2016 - comme il s'est passé

Lorsque Stenson a réussi son dernier birdie sur le green du 18, il a fait une pause avant de serrer les poings et d'étreindre son caddie. Après avoir salué la foule, il a embrassé Mickelson, dont le score aurait permis de remporter tous les autres British Open, à l'exception de quatre.

Stenson, qui avait terminé deuxième derrière Mickelson lors de l'Open 2013 à Muirfield, battu de trois coups, a dédié sa victoire à un ami de Dubaï décédé d'un cancer cette semaine.

"J'ai eu l'impression qu'il était là avec moi cette semaine", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le premier titre majeur de Stenson à la 42e tentative est intervenu après deux autres troisièmes à l'Open en 2008 et 2010. Il a également terminé deux fois troisième de l'U.S. PGA et quatrième de l'U.S. Open et de l'U.S. PGA.

"J'ai senti que ce serait mon heure", a ajouté Stenson, qui devient le plus vieux vainqueur d'un tournoi majeur depuis Mickelson, qui avait 43 ans lorsqu'il a remporté son Claret Jug.

"C'est encore plus spécial de battre un concurrent comme Phil. Il a été l'un des meilleurs joueurs de ce sport, et certainement au cours des 20 dernières années.

Fierté

L'ancien numéro 2 mondial a connu deux périodes creuses au cours de sa carrière, lorsque sa confiance était au plus bas, notamment au début des années 2000. Il a également beaucoup souffert après avoir perdu une importante somme d'argent au profit de l'escroc Allen Stanford dans le cadre d'une chaîne de Ponzi.

Mais il se sent "privilégié" d'être le premier Suédois à remporter enfin un tournoi majeur.

"Il y a eu beaucoup de grands joueurs de mon pays qui ont essayé au cours des années et des décennies passées et il s'en est fallu de peu", a-t-il déclaré. "Jesper Parnevik, en particulier, a échoué deux fois. Il m'a donc envoyé un message : "Va finir ce que je n'ai pas réussi à finir", et je suis très fier de l'avoir fait, et cette victoire va être énorme pour le golf en Suède.

Stenson a renversé la vapeur par rapport à Mickelson, qui avait été le dauphin de l'Américain en 2013.

Stenson a entamé la dernière journée avec un coup d'avance sur Mickelson, mais les positions se sont rapidement inversées après le premier trou.

Il a repris l'avantage au troisième trou, mais l'incroyable eagle trois de Mickelson au quatrième, après un fading sur un long fer au cœur du green, les a remis à égalité.

Sans faute

Sur le court huitième Postage Stamp, Mickelson a placé son coup de départ à six pieds mais a manqué le putt de birdie alors que Stenson l'a fait à plus longue distance.

Le Suédois a pris son avance d'un coup au tournant, mais il est retombé dans les bras de Mickelson avec un bogey au difficile 11e, avant que la lutte ne devienne plus désespérée, aucun des deux joueurs ne voulant céder un pouce.

C'est alors que Stenson a porté un coup décisif en expédiant un long coup à travers le green au 14e et en lâchant une autre bombe sortie de nulle part au 15e pour ébranler son rival.

Le putt d'aigle manqué par Mickelson au 16 était sa dernière chance de rattraper Stenson.

Comme dans une bagarre de bar, Mickelson a continué à se battre et a manqué une opportunité d'eagle de quelques millimètres sur le 16 pour rester à deux points derrière. Un demi dans le par au 17 a permis à Stenson d'accéder au 18 de manière quasi cérémoniale.

Devant des tribunes pleines à craquer, il a ajouté un birdie au 10e pour couronner l'une des journées les plus remarquables d'un championnat majeur de golf.

"C'est décevant de terminer deuxième, mais je suis heureux pour Henrik", a déclaré Mickelson. "C'est un grand champion et nous sommes amis depuis longtemps.

Il a ajouté : "C'est probablement le meilleur tournoi que j'ai joué et que je n'ai pas gagné. J'ai joué un golf presque parfait et j'ai été battu".

READ : Prestwick - le lieu de naissance d'une légende

L'Américain Steve Stricker a terminé à cinq sous la normale, tandis que le numéro 4 mondial, l'Irlandais Rory McIlroy, a réalisé une impressionnante finale de 67 pour se hisser à la cinquième place à quatre sous la normale, aux côtés de l'Anglais Tyrrell Hatton et de l'Espagnol Sergio Garcia.

Mais Troon 2016 restera toujours dans les mémoires comme le grand midi d'Henrik.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com