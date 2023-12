Look de la semaine : Une jumelle Olsen en couleur !

Aujourd'hui, la garde-robe des jumelles est plus subtile, mais elle n'en est pas moins influente. Les créateurs de mode primés (qui ont lancé la marque de luxe The Row en 2006) sont attachés à l'uniforme noir officieux de leur secteur, faisant parfois une exception pour le marron, le blanc, le bleu marine ou le gris. Jusqu'à présent.

En début de semaine, Mary-Kate a été aperçue dans un look véritablement technicolor : un trench-coat rouge pétard, une écharpe cachemire or et rouge et une paire de mocassins dorés métallisés.

Cette tenue s'éloigne considérablement de la garde-robe monochrome des deux sœurs. Selon les personnes interrogées, leurs longs manteaux noirs et leurs écharpes de la taille d'une couette sont une formule infaillible pour s'habiller de manière sophistiquée et sans effort - ou le sujet d'une plaisanterie. "Ce n'est pas une robe, c'est une couverture électrique", a déclaré l'actrice Zooey Deschanel, imitant Mary-Kate dans un sketch du Saturday Night Live en 2014. "Je suis gelée, tout le temps. Mais je l'ai trouvée dans la poubelle".

Nombreux sont ceux qui ont spéculé sur les raisons de leur changement radical de style. Après une enfance passée sous les feux de la rampe à porter des tenues identiques en alternant les couleurs, se réapproprient-elles leur rôle en privilégiant le confort et l'insaisissabilité ?

Mais pourquoi tout en noir ? Il s'agit peut-être d'une tactique de rebranding qui leur a permis de passer du statut d'enfant acteur à celui de jeune créateur. "Le noir est à la fois modeste et arrogant", aurait déclaré un jour le créateur japonais Yohij Yamamoto. "Le noir est paresseux et facile, mais mystérieux. Il y a beaucoup de mystère autour des jumelles Olsen, notoirement privées.

Cette même discrétion est au cœur de la marque The Row, qui s'est forgé un véritable culte grâce à son savoir-faire en matière de confection et à la qualité de ses tissus. Aucune célébrité ne figure sur la page Instagram de la marque (elle est principalement peuplée d'images de moodboards, de photos de défilés et de quelques éditoriaux de magazines), bien que des porteuses telles que Kendall Jenner et Zoe Kravitz tiennent à annoncer leur soutien sur leurs propres comptes de médias sociaux.

Les mocassins dorés de Mary-Kate (et le reste de son look enflammé) semblent aller à l'encontre de la marque et de l'éthique de The Row. Pour certains fanatiques de la mode, cela pourrait être le signe d'un changement de cap. Mais cela signifie-t-il que la marque a vraiment réussi ? Avec cinq CFDA Awards à leur actif, une place au programme de la Semaine de la mode de Paris et les critiques de l'industrie à leurs pieds, peut-être que les jumelles Olsen, ou du moins Mary-Kate, sont heureuses de relâcher leur emprise.

