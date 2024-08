Look de la semaine: la jupe de chemise d'Ashley Graham et le retour de la mode DIY

En fait, le look était tout droit sorti des défilés d'été. Conçu par la marque britannique de streetwear de luxe Charles Jeffrey Loverboy dans le cadre de sa dernière ligne de prêt-à-porter pour homme, la chemise de bureau était délibérément entremêlée avec la robe. La collection inspirée du post-punk a poussé le humble textile de coton twill à ses limites, brouillant la ligne entre le vestimentaire de bureau et les pyjamas, avec des boxers à bordure festonnée et des chemises rayées transformées en jupes crayon de bureau. Lors du défilé à Londres en juin, les mannequins sont sortis avec les cheveux dressés, le rouge à lèvres étalé et les yeux soulignés de noir.

Chez Graham, la robe-chemise était stylisée de manière plus simple, mais elle dégageait toujours une atmosphère DIY qui connaît un regain de popularité dans la mode sur les réseaux sociaux, en particulier pour les vêtements masculins réutilisés. Les utilisateurs créatifs de TikTok ont guidé les spectateurs sur la façon de transformer une chemisette oversize en jupe bouffante, comme le numéro Schiaparelli que Sienna Miller a porté lors de l'événement Vogue World de l'automne dernier pour annoncer sa grossesse. (Un tel tutoriel a même été vu plus d'un million de fois). Pour une jupe maxi déjantée, un autre utilisateur suggère de boutonner deux chemises ensemble - et d'ajouter une ceinture sous les cols pour donner l'apparence d'une cravate.

Même Thom Browne - l'un des créateurs de prêt-à-porter pour homme les plus établis et reconnaissables aujourd'hui - a adopté cette approche subversive dans sa ligne de costume. Pour le premier défilé de couture de la marque en 2022, Browne a transformé des manteaux de laine structurés en jupes mi-mollets - le rembourrage des épaules carrées donnant aux mannequins une silhouette de sablier pointue. Dans sa collection Automne-Hiver 2023, Browne a été plus désordonné avec sa tenue de bureau - la déconstruisant avec une innocence enfantine en boutonnant des chemises et des vestes de bureau pour en faire une jupe volumineuse, en confrontant plusieurs designs rayés et en la terminant avec une cravate véritable.

Et Graham n'est pas la première célébrité à avoir remarqué la tendance. During her Glastonbury performance, Dua Lipa wore a custom Acne Studios set that looked more like a feat of bedroom DIY than a luxury pop star get-up. Her embellished tank top was folded up into her bra for a more extreme crop, while her skirt was a repurposed oversized T-shirt - with the crew neckline on full display. Julia Fox, too, is no stranger to the power of upcycling, particularly in the pursuit of grabbing headlines: Whether it be a top made from neckties, or as was the case last weekend, a low-rise maxi skirt made from 11 pairs of men’s boxer shorts.

Love it or loathe it, this type of scrappy recycling has long been the entry point for early career designers and fashion fans. And in an increasingly costly economic landscape, the return of the DIY aesthetic feels more inclusive than any of the luxury logomania that came before. While there aren’t many celebrity outfits that can be easily recreated at home, those who feel inspired by Graham’s topsy-turvy skirt are - for once - in luck.

