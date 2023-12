L'ONU retarde à nouveau le vote sur l'aide humanitaire à Gaza

Ce retard est un autre signe de l'hésitation des États-Unis à signer une résolution qui pourrait être interprétée comme une réprimande de la campagne militaire israélienne qui se poursuit à Gaza. Le vote était initialement prévu pour le début de la semaine. Il a été reporté à jeudi.

Le report de mercredi est intervenu après des jours d'intenses négociations. Les États-Unis se sont montrés réticents à signer une résolution appelant à la "cessation des hostilités" à Gaza.

Une source diplomatique a déclaré à CNN que les principaux points du projet qui font encore l'objet de négociations sont la formulation "cessation des hostilités" et l'appel à l'ONU pour "établir un mécanisme de surveillance dans la bande de Gaza avec le personnel et l'équipement nécessaires, sous l'autorité du Secrétaire général de l'ONU".

Le projet de résolution, tel qu'il a été vu par CNN, appelle à une cessation des hostilités afin de permettre un accès humanitaire sans entrave à Gaza. Il demande également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages à Gaza, ainsi qu'un accès pour répondre aux besoins médicaux des otages.

Elle appelle également à une future solution à deux États dans laquelle Gaza et la Cisjordanie seraient unifiées sous l'autorité de l'Autorité palestinienne et exprime sa profonde inquiétude face à la "situation humanitaire désastreuse qui se détériore rapidement" à Gaza et à son "grave impact sur la population civile".

Elle précise que les civils de Gaza n'ont pas un accès suffisant "à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, aux télécommunications et aux services médicaux essentiels à leur survie".

Elle appelle également Israël à mettre en œuvre rapidement et intégralement l'ouverture annoncée du poste frontière de Kerem Shalom afin de permettre l'acheminement direct de l'aide humanitaire aux civils palestiniens de Gaza.

Les diplomates espéraient que la modification de certaines formulations permettrait d'obtenir le soutien des États-Unis, ou au moins une abstention, ce qui permettrait à la résolution d'être adoptée. Les États-Unis étant l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, un veto américain signifierait que la résolution ne serait pas adoptée.

"Nous travaillons encore sur les modalités de la résolution", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, à CNN lors d'une réunion d'information organisée mardi après-midi à la Maison-Blanche. "Il est important pour nous que le reste du monde comprenne ce qui est en jeu ici, ce que le Hamas a fait le 7 octobre et comment Israël a le droit de se défendre contre ces menaces.

Alors que les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, ont condamné à plusieurs reprises l'attaque du Hamas qui a fait plus de 1 200 morts le 7 octobre, le nombre croissant de civils tués à Gaza à la suite de la réaction d'Israël a incité de hauts responsables américains, dont le président Joe Biden, à exhorter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à prendre des mesures plus significatives pour protéger les vies innocentes tout en menant sa guerre contre le Hamas.

Près de 20 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité en début de semaine, l'ambassadeur adjoint auprès des Nations unies, Robert Wood, a déclaré que les civils et les journalistes devaient encore être protégés et que l'aide humanitaire vitale devait parvenir aux civils.

M. Wood, qui s'est également inquiété des violences commises par les colons israéliens en Cisjordanie, n'a pas laissé entendre quel serait le vote des États-Unis sur la résolution.

Les États-Unis ont opposé leur veto à des mesures antérieures au Conseil de sécurité des Nations unies et ont voté contre un appel au cessez-le-feu au sein de l'Assemblée générale des Nations unies.

La semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, ce qui constitue une réprimande pour les États-Unis, qui ont bloqué à plusieurs reprises les appels au cessez-le-feu au sein du Conseil de sécurité.

Si le vote de l'Assemblée générale est politiquement significatif et considéré comme ayant un poids moral, il n'est pas contraignant, contrairement à une résolution du Conseil de sécurité.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com