Longue congestion après plusieurs accidents de camions sur l'A10

Sur l'A10 au sud-est et à l'est de Berlin, prévoyez des fermetures, des détours et de longs embouteillages. Plusieurs camions ont été impliqués dans des incidents là-bas jeudi matin et mercredi, selon la police. Les opérations de déblaiement complexes sont prévues pour se poursuivre jusqu'à l'après-midi.

L'A10 en direction de Potsdam est complètement fermée entre Niederlehme et Königs Wusterhausen. La circulation est déviée à l'échangeur de Wildau. Par conséquent, de longs embouteillages se sont formés à l'échangeur de Spreeau et sur l'A12 en direction de l'ouest, a déclaré un porte-parole de la police. Les automobilistes sont invités à éviter la zone.

Mercredi après-midi, une remorque de camion transportant des produits chimiques a pris feu à cet endroit. Du détergent à base de chlore a fui sur la chaussée. Une prudence particulière est requise lors de l'opération de déblaiement, a déclaré la police. Le liquide sera d'abord absorbé avec du sable et retiré de la chaussée. On pense que l'essieu de la semi-remorque a pris feu. Le conducteur du camion a remarqué les flammes, a décroché la remorque et s'est mis en sécurité. Il n'a subi aucune blessure.

Plus au nord, un camion est entré dans une zone de construction mercredi matin entre l'échangeur de Spreeau et Freienbrink. En conséquence, l'A10 est également complètement fermée en direction de Prenzlau. La police a déclaré que le camion transportait environ 24 000 tonnes de bière, qui ont répandu sur la chaussée après avoir heurté la glissière de sécurité.

On pense qu'un pneu crevé a causé l'accident, a déclaré un porte-parole de la police. Le conducteur de 30 ans a subi des blessures légères. Les dommages sont estimés à 150 000 euros. La police s'attend également à ce que cette fermeture se poursuive jusqu'à l'après-midi.

Des perturbations dans le secteur des transports et des télécommunications sont attendues en raison des fermetures sur l'A10. Les services d'urgence pourraient être contraints d'utiliser des itinéraires de contournement pour la communication et la coordination pendant les embouteillages.

Les autorités recommandent aux conducteurs de camions d'être prudents lorsqu'ils traversent les zones touchées en raison des incidents en cours, afin d'assurer la sécurité des opérations de transport et de télécommunications.

