- " Longlegs ", un thriller d'horreur avec Nicolas Cage

Il est rare de reconnaître l'acteur principal d'un film. Est-ce vraiment Nicolas Cage, l'acteur hollywoodien et indépendant de 60 ans qui a joué dans des films aussi divers que "Arizona Junior", "Wild at Heart" ou "Ghost Rider"? Oui, c'est bien lui, même s'il est presque méconnaissable cette fois-ci sous un lourd maquillage.

Cage incarne le marionnettiste derrière une série de meurtres sanglants. Une jeune agente du FBI est chargée de l'enquête, qui aura du mal à faire face à "Longlegs", le villain titre. Ses difficultés sont accrues par un secret obscur de son histoire familiale lié à "Longlegs".

Fils de la star de "Psychose" est réalisateur

Le réalisateur de ce film d'horreur est Oz Perkins. Il est le fils d'Anthony Perkins, dont le nom est à jamais associé à l'un des plus grands films d'horreur : "Psychose". Dans le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock de 1960, Perkins incarne un tueur énigmatique et profondément obsédé par sa mère.

Oz Perkins a maintenant réalisé un thriller glaçant avec des performances excellentes, des images vieillottes magnifiques et une conception sonore véritablement effrayante.

Nicolas Cage avec une crinière grise-blanche

Dans les premières scènes du film, le présumé tueur n'est visible qu'en partie : la tête de "Longlegs" n'est pas montrée au début. Plus tard, la tête de Cage est montrée, mais l'acteur est principalement reconnaissable à sa voix distinctive dans la version originale anglaise.

Plus tard, le réalisateur Perkins nous montre le visage énigmatique du criminel en face à face, mais le visage de Cage, âgé de 60 ans, est à peine reconnaissable (il aurait reportedly passé plusieurs heures dans le fauteuil de maquillage et de coiffure avant le tournage).

La crinière sauvage, grise-blanche de Cage dans ce film ajoute à l'effet. Les fans de la série légendaire de David Lynch, "Twin Peaks", penseront probablement à Bob, l'une des figures les plus dérangeantes de la série.

Rappel de films de tueurs en série légendaires

La co-star de Cage est Maika Monroe, qui joue le rôle de l'agent du FBI Lee Harker, jeune, intelligent mais inexpérimenté. Les premières scènes du film nous présentent l'aura unique de Harker et ses capacités seemingly extrasensorielles.

Dans un quartier résidentiel dominé par des façades interchangeables, Harker sent que l'une des maisons a une signification particulière. Bientôt, son collègue est mort. L'enquête prend un tournant surprenant après un autre, et il devient de plus en plus clair que l'agent Harker porte un lourd fardeau de souvenirs sombres. Sa mère recluse, interprétée par Alicia Witt, ajoute également au mystère.

Le film évoque des films sur des tueurs en série comme "Zodiac", des productions légendaires comme "Seven" de David Fincher, et même la performance marquante de Jodie Foster dans "Le Silence des agneaux".

Beaucoup de style et de patine des années 70

Maika Monroe n'est pas aussi magistrale que Foster, qui a remporté un Oscar pour son interprétation. Mais à part les apparitions

