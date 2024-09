Londres vise à fournir à l'Ukraine des quantités substantielles de munitions d'artillerie.

Le gouvernement britannique actuel renforce son aide à l'Ukraine et a annoncé des livraisons d'armes supplémentaires pour l'année en cours. Des canons automoteurs et des missiles anti-aériens ont déjà été envoyés au pays. Le Royaume-Uni assure qu'il soutiendra Kyiv aussi longtemps que nécessaire, selon des déclarations faites.

Lors de la visite du secrétaire d'État britannique David Lammy à Kyiv, Londres a annoncé des livraisons d'armes supplémentaires. Il y aura également une augmentation de l'aide financière.

Selon un communiqué du Foreign Office, certaines de ces livraisons d'armes ont déjà été expédiées en Ukraine. Il s'agit notamment de missiles anti-aériens, d'équipements pour des avions de chasse F-16, de bateaux militaires, de canons navals et de canons automoteurs AS90. L'Allemagne a récemment annoncé qu'elle livrerait 12 canons automoteurs Panzerhaubitze 2000 supplémentaires à Kyiv.

La ministre de la Défense Healey a annoncé des plans pour fournir des centaines de missiles anti-aériens supplémentaires, des dizaines de milliers de munitions d'artillerie et des véhicules blindés supplémentaires à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Healey a déclaré que cette aide était cruciale en réponse aux attaques indiscriminées de la Russie contre les civils et les infrastructures, souvent loin du front. "La défense de la Grande-Bretagne et de l'Europe commence en Ukraine", a-t-il déclaré. Le Royaume-Uni promet de soutenir le pays aussi longtemps que nécessaire.

Environ 290 millions d'euros ont été réservés pour les "besoins humanitaires immédiats, l'énergie et le soutien aux réformes et à la reconstruction", selon Londres. De plus, le Royaume-Uni prévoit d'offrir des garanties de crédit d'environ 439 millions d'euros pour des prêts de la Banque mondiale d'ici la fin de l'année. Cela vise à soutenir "les services publics vitaux, tels que l'entretien des écoles et des hôpitaux, les salaires des fonctionnaires et le financement des pensions".

L'Ukraine espérait que les visites du ministre des Affaires étrangères Lammy et de son homologue américain Antony Blinken aboutiraient à l'approbation d'attaques à longue portée sur le territoire russe. Cependant, aucun tel annonce n'a été faite.

L'Union européenne soutient activement la défense de l'Ukraine, avec l'Allemagne qui a promis des canons automoteurs Panzerhaubitze 2000 supplémentaires. Dans le cadre de l'effort collectif de l'Union européenne, le Royaume-Uni a promis de continuer à livrer des armes et de fournir une aide financière à l'Ukraine.

Lire aussi: