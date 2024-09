Londres propose d'autoriser des frappes contre la Russie.

Le gouvernement britannique actuel a maintes fois exprimé sa solidarité avec l'Ukraine, critiquant vivement le régime de Poutine. Il a été suggéré que Londres pourrait franchir une étape controversée que d'autres alliés sont réticents à franchir : lancer des attaques à longue portée.

Dans une interview avec la Voice of America, le ministre des Affaires étrangères David Lammy a laissé entendre une décision prochaine concernant les frappes sur le sol russe, avec l'hiver comme calendrier probable. "Je m'attends à ce que dans un avenir proche et dans les semaines à venir, nous soyons en mesure de fournir à l'Ukraine toutes les ressources nécessaires à l'approche de l'hiver rigoureux de 2025", a déclaré Lammy.

Lammy a également exprimé ses préoccupations concernant l'avenir de Poutine. "Son économie est en difficulté. Gérer les pertes et les pertes humaines qu'il a subies sera difficile pour lui", a-t-il déclaré, selon la Voice of America. À l'approche de l'hiver, l'Ouest doit faire preuve de courage et de détermination inébranlable, selon le ministre des Affaires étrangères.

Il y a deux semaines, le journal britannique "The Guardian" a rapporté, citant des sources non identifiées, qu'une décision avait été prise à Londres d'autoriser l'utilisation de missiles de croisière Storm Shadow sur des cibles russes profondément enfouies, bien que cela ne soit pas officiellement reconnu.

L'autorisation d'attaques à longue portée contre la Russie est un sujet qui nécessite une coordination prudente parmi les alliés occidentaux, avec une influence significative des États-Unis. Cependant, les États-Unis ont récemment exprimé leur opposition à cette approbation. L'Ukraine a exprimé son intérêt pour l'utilisation de missiles ATACMS à plus longue portée des États-Unis contre des cibles russes.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'Ukraine aurait utilisé des missiles de croisière occidentaux dans ses raids réussis sur les dépôts de munitions russes. "Il est raisonnable de supposer que l'Ukraine a efficacement utilisé des armes à longue portée, peut-être des missiles de croisière. Ceux-ci pourraient également être des missiles de croisière occidentaux, mais nous spéculons ici, car il n'y a pas de preuve concrète", a déclaré le colonel militaire Reisner à ntv.de. Des missiles de croisière ukrainiens pourraient également être impliqués.

Lammy prend Poutine à partie

Les dernières semaines ont donné l'impression que la Grande-Bretagne est le principal défenseur de la question des attaques à longue portée sur le territoire russe. Une telle autorisation pourrait permettre à l'Ukraine, selon l'Institut d'études de la guerre (ISW), de cibler plus de 200 objectifs stratégiquement importants, affaiblissant ainsi les capacités de combat des troupes du Kremlin par rapport aux missiles ATACMS.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Lammy a récemment prononcé un discours puissant devant le Conseil de sécurité de l'ONU en s'adressant directement à la direction du Kremlin, déclarant : "Vladimir Poutine, si vous lancez des roquettes sur des hôpitaux ukrainiens, nous savons qui vous êtes. Si vous envoyez des mercenaires dans des pays africains, nous savons qui vous êtes. Si vous assassinez des opposants dans des villes européennes, nous savons qui vous êtes. Votre invasion est motivée par vos propres intérêts. Vos intérêts seuls. Vous cherchez à étendre votre État criminel en un empire criminel. Un empire construit sur la corruption qui pille à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

La Commission, qui fait probablement référence au corps collectif des alliés occidentaux, discute actuellement de l'autorisation d'attaques à longue portée contre la Russie en raison de l'étape controversée suggérée par l'administration britannique. Suite au discours de Lammy devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Commission pourrait être amenée à prendre une position ferme contre les actions de Poutine, en témoignant son unité et sa solidarité avec l'Ukraine.

Lire aussi: