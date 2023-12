Londres accueille le 100e match international de la NFL

Justin Jefferson et les Vikings affronteront Alvin Kamara et les Saints au Tottenham Hotspur Stadium. Le match de dimanche marquera le 100e match disputé en dehors du territoire américain lors de la saison régulière et de la pré-saison.

Après avoir arraché une victoire contre les Detroit Lions en semaine 3, les Vikings cherchent à reproduire la magie du "Miracle de Minneapolis " - Stefon Diggs a marqué un remarquable touchdown de 61 yards lors d'une demi-finale de division NFC il y a quatre ans - contre une équipe des Saints en difficulté, qui sera privée de son quart-arrière titulaire Jameis Winston et de son receveur All-Pro Michael Thomas.

Cette année, dix équipes se rendront dans trois pays différents, dont le tout premier match de la saison régulière en Allemagne, lorsque Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers accueilleront les Seattle Seahawks à l'Allianz Arena - le domicile du Bayern Munich, club de football de la Bundesliga - en novembre.

Au cours des semaines 4 et 5, plus de 200 joueurs, entraîneurs et dirigeants célébreront leur héritage en arborant des drapeaux internationaux sur leurs casques et leurs tenues.

Des joueurs comme Kyler Murray, star des Arizona Cardinals, qui arborera un drapeau de la Corée du Sud, et Amon-Ra St. Brown, receveur des Detroit Lions, qui portera le drapeau de l'Allemagne sur son casque, mettront en évidence la diversité mondiale de la NFL au sein de la ligue.

"Ma mère est originaire d'Allemagne, j'ai donc des grands-parents allemands, je parle allemand, chaque été, l'héritage et la culture ont fait partie de ma vie", a déclaré Amon-Ra St.

"Je suis à moitié allemande. Cela fait partie de moi. J'adore cela. Dans ma jeune carrière, j'ai déjà été étonné de voir l'influence que ma culture et mon héritage ont eue et je suis impatient de continuer à voir la représentation allemande avoir un impact dans notre jeu".

Les Bucs rentrent chez eux après le passage de l'ouragan Ian

Brady et les Bucs (2-1) joueront au Raymond James Stadium dimanche soir contre Patrick Mahomes et les Kansas City Chiefs (2-1).

En début de semaine, les Bucs ont été contraints de s'entraîner dans les installations des Dolphins de Miami en raison de l'impact de l'ouragan Ian, laissant le match de Tampa en prime time dans l'incertitude.

Malgré la destruction causée par l'ouragan, l'équipe a confirmé que le match aurait lieu comme prévu, Brady soulignant que le match pouvait servir de moment de rassemblement pour les supporters.

"J'ai toujours eu l'impression que le sport a rassemblé les gens sur une longue période", a déclaré Brady jeudi lors d'une séance de presse régulière.

"En regardant les différentes adversités, que ce soit le 11 septembre ou Katrina, le sport a une façon étonnante de guérir les blessures et de rassembler les gens et les communautés, et de commencer à encourager un intérêt commun pour le bien commun.

Les problèmes météorologiques mis à part, les deux équipes abordent la semaine 4 en ayant subi leur première défaite de la saison.

Dans un remake du Super Bowl LV, au cours duquel Brady a remporté le septième championnat de sa carrière, les deux quarterbacks superstars se retrouveront pour la sixième fois et pour la première fois depuis le match pour le titre.

Brady, qui possède une fiche de 3 victoires et 2 défaites sur Mahomes, abordera le match de dimanche avec le retour de quelques armes offensives indispensables - le receveur étoile Mike Evans est de retour après sa suspension d'un match pour une bagarre sur le terrain avec le demi de coin des Saints de la Nouvelle-Orléans, Marshon Lattimore.

En revanche, les receveurs Chris Godwin et Julio, absents depuis le début de la saison en raison de blessures aux ischio-jambiers et au genou, ne sont pas sûrs d'eux.

"Les Bucs, qui sont en bonne santé, sont très heureux de pouvoir compter sur le retour de leurs trois receveurs, a déclaré Todd Bowles, l'entraîneur en chef des Bucs, vendredi. "Nous voulons nous assurer qu'ils sont tous en bonne santé lorsqu'ils reviendront.

Le match de dimanche aura lieu à 20h20 sur NBC.

Lamar Jackson et Josh Allen s'affrontent dans le choc des poids lourds de l'AFC

Le quarterback des Baltimore Ravens, Lamar Jackson , a commencé la saison à un rythme historique, totalisant 12 touchdowns au cours des trois premières semaines de la saison, tout en menant l'équipe à une fiche de 2-1.

Jackson, qui joue la dernière année de son contrat, dirigera les Ravens contre son collègue Josh Allen, candidat au titre de meilleur joueur de la saison, et la solide défense des Buffalo Bills.

Les deux équipes ont subi leurs seules défaites cette saison lors d'affrontements épiques contre les résistants Miami Dolphins.

Les choix de premier tour de la NFL en 2018 ont joué un rôle important dans les premiers succès de leur équipe. Allen sort d'un match de plus de 400 verges par la passe contre les Dolphins et, avec neuf touchdowns par la passe, il n'est devancé que par Jackson pour le plus grand nombre de touchdowns cette saison.

Jackson et Allen sont les deux seuls joueurs dans les 103 ans d'histoire de la NFL à atteindre à la fois neuf passes de touchdown et 100 yards de course au cours des trois premiers matchs d'une saison.

Le coup d'envoi du match de dimanche sera donné à 13 heures sur CBS.

Remise en jeu du championnat NFC : Les Rams, champions du Super Bowl, rendent visite à leurs rivaux locaux, les 49ers

Les Rams de Los Angeles (2-1), champions en titre du Super Bowl, se rendront à San Francisco pour affronter les 49ers (1-2), rivaux de division et de l'État, lors du Monday Night Football.

Ces dernières années, les 49ers ont été le talon d'Achille des Rams, Los Angeles n'ayant pas remporté de victoire au Levi's Stadium depuis 2018.

Notamment, avant leur victoire au championnat NFC la saison dernière, les Rams avaient perdu six matchs d'affilée contre San Francisco.

Après avoir perdu le quart-arrière Trey Lance pour la saison en raison d'une blessure à la cheville en semaine 2, Jimmy Garoppolo et les 49ers tenteront de poursuivre leurs récents succès contre les Rams afin de corriger un début de saison difficile où ils affichent une fiche de 1-2 dans la très compétitive NFC West.

Le match entre les rivaux de la NFC West débutera lundi à 20 h 15 sur ESPN.

Source: edition.cnn.com