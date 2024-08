L'OMS s'inquiète du virus de la oreillonne en Afrique

Une vague de cas de virus Mpox en Afrique suscite des inquiétudes à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Mercredi, l'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une urgence sanitaire d'importance internationale, le niveau d'alerte le plus élevé. Jeudi, la Suède est devenue le premier pays européen à signaler un cas de la variante 1b actuellement en circulation en Afrique ; le Pakistan a signalé son premier cas de Mpox vendredi.

La maladie était auparavant connue sous le nom de monkeypox pendant des décennies. Elle a été renommée il y a seulement deux ans pour éviter le risque de discrimination raciste. Les virus Mpox étaient autrefois principalement présents chez les rongeurs en Afrique de l'Ouest et centrale. Les premiers cas chez l'homme ont été signalés dans les années 1970 au Zaïre, maintenant la République démocratique du Congo. Jusqu'à récemment, les infections étaient principalement limitées aux cas où les gens avaient mangé de la chair d'animaux infectés.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs corporelles et des lésions cutanées ressemblant à la petite vérole. Le taux de létalité est estimé entre un et dix pour cent des cas, en fonction du système de santé du pays touché et de la souche du virus spécifique.

Il existe deux familles principales de virus Mpox, connues sous le nom de clades. Le clade 1, plus dangereux, est actuellement principalement présent en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Le clade 2 circule principalement en Afrique de l'Ouest.

