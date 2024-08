- L'OMS déclare une urgence mondiale à cause du Mpox.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a activé son niveau d'alerte le plus élevé en raison d'une nouvelle variante du virus Mpox en Afrique, déclarant une « urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI).

L'OMS estime que le Mpox pourrait se propager à nouveau à l'échelle internationale après 2022 et devenir une menace pour la santé de plusieurs pays. L'OMS a suivi la recommandation d'experts indépendants en Mpox qui s'étaient réunis dans le cadre d'un comité d'urgence à la demande de l'OMS, comme l'a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Genève. La déclaration de l'urgence n'a pas de conséquences concrètes. Elle vise plutôt à alerter les autorités mondiales pour qu'elles se préparent à d'éventuelles épidémies.

Découverte d'une nouvelle variante de Mpox

L'inquiétude de l'OMS concerne également une nouvelle variante de virus découverte à l'est de la République démocratique du Congo à la fin de l'année 2023. Il s'agit d'une sous-lignée de la clade I (romaine) du Mpox, nommée Ib. Elle pourrait être plus contagieuse que les variants précédents et entraîner des formes plus graves de la maladie. Des études plus détaillées sont encore en cours. Des clade I de Mpox ont été découverts pour la première fois ces dernières semaines en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Kenya.

L'autorité européenne de santé ECDC a évalué le risque de propagation de la nouvelle variante en Europe à la fin juillet comme étant « très faible ». Selon l'Institut Robert Koch (RKI), il n'y a pas encore de cas connus de clade I en Allemagne.

Le Mpox était auparavant connu sous le nom de « variole du singe » car il a été détecté pour la première fois chez des singes. L'OMS a changé le nom pour éviter les discriminations en ne nommant pas les maladies d'après les animaux ou les pays où elles sont découvertes.

Vaccin contre la petite vérole classique protège

Le virus est lié au virus de la petite vérole classique (virus de la variole). Il provoque une éruption cutanée et de la fièvre, et peut être mortel, surtout chez les enfants. Le vaccin contre le virus de la petite vérole protège également contre l'infection par le virus Mpox.

L'autorité de santé africaine CDC a déjà signalé plus de 14 000 cas suspects et plus de 500 décès dans la République démocratique du Congo et les pays voisins cette année. Seule une petite partie de ces cas a été confirmée en laboratoire. Cependant, elle a déjà déclaré une urgence pour l'Afrique afin de mobiliser plus de ressources pour aider les pays à contenir l'épidémie. L'OMS reçoit moins de 1 000 cas confirmés en laboratoire par mois dans le monde. Elle estime que tous les cas ne sont pas découverts en raison d'une insuffisance de capacité de test.

L'OMS a déclaré une urgence en juillet 2022 en raison du Mpox. À ce moment-là, il y avait des cas dans plus de 60 pays, y compris l'Allemagne. Les infections étaient dues à la clade II, qui entraîne des formes moins graves de la maladie. L'urgence a été levée en mai 2023 car les épidémies ont été maîtrisées dans la plupart des pays,

