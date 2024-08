- L'OMS déclare l'état d'urgence pour Mpox <unk> que signifie cela pour l'Allemagne?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison de la propagation du virus Mpox. Plusieurs épidémies de Mpox en Afrique et une nouvelle variante potentiellement dangerous menacent la santé publique mondiale. Il a été déclaré "Urgence de santé publique de portée internationale" (USPPI).

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a décrit la propagation du virus comme "très préoccupante". La FICR est prête à aider à contenir la propagation du virus même dans les régions éloignées.

Qu'est-ce que Mpox?

Mpox était précédemment connu sous le nom de "monkeypox" car il a été identifié pour la première fois chez des singes. En général, l'OMS ne nomme pas les maladies d'après les animaux ou les pays où elles sont découvertes pour éviter les discriminations. Le virus est lié au virus de la petite vérole classique (virus de la variole). Il entraîne principalement une éruption cutanée, mais également de la fièvre et des douleurs musculaires.

Pourquoi l'OMS déclare-t-elle une urgence maintenant?

Une nouvelle variante suscite des préoccupations chez l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été découverte à la fin de 2023 en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une sous-lignée de la clade I (romaine) de Mpox, appelée Ib. Selon les observations des experts sur le terrain, elle est probablement plus contagieuse que les variants précédents et entraîne une infection plus grave, selon Dimie Ogoina, un spécialiste nigérian des maladies infectieuses à l'Université de la région du delta du Niger. Il a dirigé le comité d'urgence indépendant d'experts de l'OMS.

La variante Ib se propage par des contacts sexuels, selon Ogoina. Cependant, en République démocratique du Congo, ce sont principalement les jeunes enfants qui sont infectés et qui représentent une grande partie des décès.

À quel point Mpox est-il répandu?

Cette année, plus de 14 000 cas suspects et plus de 500 décès ont été signalés en République démocratique du Congo et dans d'autres pays - plus que l'année précédente dans son ensemble. Les experts craignent que cela ne représente que la pointe de l'iceberg, car il n'y a pas assez de tests et tous les individus infectés ne cherchent pas de soins médicaux.

Qu'est-ce qu'une "Urgence de santé publique de portée internationale"?

Une USPPI n'a pas de conséquences concrètes. L'OMS souhaite l'utiliser pour renforcer la vigilance parmi les autorités mondiales et espère obtenir plus de financement pour les mesures de containment en Afrique.

Quel est le risque de Mpox en Europe?

Très faible, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Selon l'Institut Robert Koch (RKI), il n'y a pas encore de cas connus de clade I. "Mpox n'est pas facilement transmis", a déclaré la virologiste Marion Koopmans de l'Université d'Érasme de Rotterdam. "Il se propage par contact direct et est donc, en théorie, relativement facile à arrêter s'il est diagnostiqué et reconnu."

Et les vaccinations?

Il existe deux vaccins, mais pas suffisamment de doses, surtout pas en Afrique. Tim Nguyen de l'OMS a déclaré qu'il y avait 500 000 doses du vaccin MVA-BN disponibles à la vente. another 2.4 million could be produced by the end of the year if there are firm orders. The WHO appealed to donor countries to provide funds. It also asked countries with stockpiles to donate doses.

The second vaccine, LC16, is produced in Japan but not commercially, said Nguyen. However, Japan is always very generous with donations. The EU has already announced that it will make available around 175,000 doses of the MVA-BN vaccine. The manufacturer, Bavarian Nordic, has offered to donate 40,000 doses.

D'où vient le virus?

Les virus Mpox étaient originairement prévalents principalement chez les rongeurs en Afrique de l'Ouest et centrale. Ils ont été découverts pour la première fois dans les années 1970 dans le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. En raison d'un changement notable dans le schéma et la fréquence des mutations, on suppose que le pathogène circule parmi les humains depuis au moins 2016, selon les chercheurs de la revue "Science".

L'OMS avait déjà déclaré une urgence une fois en juillet 2022 en raison de Mpox. À ce moment-là, des cas de la maladie,virtuellement inconnue en dehors de l'Afrique, ont été signalés dans plus de 60 pays, dont l'Allemagne. Le nombre de cas a diminué de manière significative après l'éducation des groupes à risque et les programmes de vaccination à partir d'août 2022. En mai 2023, l'OMS a levé l'état d'urgence.

L'Union européenne, ainsi que d'autres organisations mondiales de santé, surveille de près la situation concernant le virus Mpox et la variante Ib émergente. En raison de l'augmentation du nombre de cas et de décès dans divers pays, y compris la République démocratique du Congo, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a identifié le risque de Mpox en Europe comme très faible.

