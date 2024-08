L'OMS déclare le niveau d'alerte mondial le plus élevé pour la propagation de la maladie de Mpox

La "situation d'urgence sanitaire d'intérêt international" ne peut être déclarée que par le Directeur de l'OMS et implique des mesures contraignantes sur le plan juridique pour contenir la maladie en question.

Au début des consultations du comité d'urgence de l'OMS, Tedros avait expliqué qu'environ 90 infections avec le sous-type 1b plus sévère et mortel du virus avaient été enregistrées dans les pays précédemment indemnes de Burundi, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda. En République démocratique du Congo, plus de 14 000 cas avaient déjà été enregistrés cette année, avec 524 décès dus au virus, connu depuis des décennies sous le nom de fièvre de la variole du singe.

Les virus de la variole du singe étaient principalement propagés parmi les rongeurs en Afrique de l'Ouest et centrale. La transmission interhumaine est également possible en cas de contact étroit, comme lors de rapports sexuels. Les symptômes habituels de la maladie comprennent la fièvre et des pustules cutanées. Dans les cas graves, la maladie peut être mortelle.

En mai 2022, le sous-type 2b du virus de la variole du singe a commencé à se propager en dehors de l'Afrique, principalement en Europe. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes étaient principalement touchés. L'OMS a alors déclaré, comme pour le coronavirus SARS-CoV-2, une situation d'urgence sanitaire d'intérêt international, qui s'est terminée en mai 2023. Cependant, le sous-type 2b est significativement moins dangereux que le sous-type 1b actuellement en propagation.

La déclaration par l'OMS d'une "situation d'urgence sanitaire d'intérêt international" concernant la propagation du virus de la variole du singe sous-type 2b en dehors de l'Afrique met en évidence la nécessité d'une coopération mondiale dans la répartition des ressources et des informations pour contenir la maladie.

Avec la déclaration par l'OMS d'une situation d'urgence, les pays doivent donner la priorité et planifier la répartition des vaccins et des thérapies pour limiter la propagation du virus mortel de la variole du singe sous-type 1b, en particulier dans les régions touchées comme le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

