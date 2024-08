L'OMS conseille sur la propagation du virus infectieux Mpox en Afrique

Compte tenu de la propagation d'une nouvelle variante plus contagieuse du virus Mpox dans plusieurs pays africains, le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit discuter le mercredi de savoir s'il faut déclarer le plus haut niveau d'alerte. Une "urgence sanitaire d'importance internationale" ne peut être déclarée que par le Directeur général de l'OMS et implique des mesures contraignantes sur le plan juridique pour contenir la maladie en question.

La République démocratique du Congo a été la plus touchée par la dernière épidémie de la maladie Mpox. Jusqu'au début août, il y a eu plus de 14 000 cas confirmés et suspects et 455 décès. La maladie s'est également propagée au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. L'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) a déclaré une "urgence sanitaire continentale" mardi. L'OMS avait déjà déclaré une urgence sanitaire d'importance internationale pour le Mpox - auparavant connu sous le nom de variole du singe - en mai 2022, qui a pris fin en mai 2023.

L'OMS envisage de déclarer le plus haut niveau d'alerte en raison de la situation préoccupante du Mpox dans plusieurs pays. Si elle est déclarée, cela impliquerait des mesures contraignantes sur le plan juridique pour contenir le virus.

