L'olympien doit cacher le traumatisme "wow"

Elle a probablement peint le pire tableau des Jeux Olympiques de 2021 : Annika Zillekens, dans un moment de désespoir, a frappé son cheval lors du Pentathlon moderne. Ses larmes ont persisté, des procès et des menaces de mort ont suivi. La vie d'Annika Zillekens, âgée de 34 ans, a changé depuis lors - à Paris, il s'agit d'une mission personnelle.

Le dernier passage a tout changé. Trois ans se sont écoulés depuis la compétition qui est devenue un traumatisme pour Annika Zillekens et le Pentathlon moderne. Une cavalière désespérée, un cheval énervé. Des larmes. De la douleur. Fouet et éperons. La drama de Tokyo a été diffusé sur les écrans de télévision du monde entier. Ceux qui n'avaient pas muet leur appareil ont entendu Kim Raisner, l'entraîneur national, encourager son athlète dépassé par les événements à travers les micros externes : "Allez, frappe-le !"

Zillekens frappe, sur Saint Boy, son cheval attribué qui ne se conformait pas même sous la force. Des scènes brutales se déroulent. Il s'agit de l'or. Finalement, Zillekens, qui concourait sous son nom de jeune fille Schleu à l'époque, perd plus qu'une médaille. Elle est étiquetée comme une maltraitante de chevaux, fait face à un procès en justice. Sa réputation est ternie.

Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Zillekens s'est mariée et a pris un congé maternité. Lorsqu'elle est revenue sur la scène olympique jeudi avec l'escrime à Paris, en gagnant 17 sur 35 combats, ce n'était pas principalement pour le podium. Maintenant, samedi et dimanche, ce sera crucial pour elle. La cavalière de 34 ans veut faire la paix avec les Jeux Olympiques, l'événement qui l'a motivée pendant plus d'une décennie.

"Transformés en tueurs de chevaux"

Zillekens ne nie pas le passé, mais c'est juste ça - le passé. "J'ai simplement accepté que c'est une partie de mon histoire, pas nécessairement la plus belle," a-t-elle déclaré à Die Zeit. laid aussi à cause des insultes en ligne et même des menaces de mort qui ont été des chapitres sombres de cette histoire. "Nous avons été transformés en tueurs de chevaux," a récemment déclaré Raisner au Münchner Merkur/tz, malgré les critiques justifiées.

Zillekens sera sous une surveillance particulière en raison de son passé. Cela s'applique également à son sport. À Paris, une tradition de 112 ans prend fin. L'événement équestre controversé, qui a été un sujet de débat depuis le traumatisme de Zillekens à Tokyo, ne fera plus partie du programme de compétition après ces Jeux. À l'avenir, la nouvelle épreuve d'obstacles sera utilisée. La réforme a sauvé la place du Pentathlon moderne dans le programme olympique.

Règles d'équitation modifiées

Le dernier passage sera différent. Des scènes comme celles de Tokyo ne devraient pas se répéter ce week-end. Les règles ont changé. Le parcours est raccourci. Entre autres choses, il y a deux obstacles en moins, chacun de dix centimètres plus bas. "Les Français," a déclaré Raisner à SID, "ont mis beaucoup d'efforts pour préparer très bien les chevaux." Des chevaux qui conviennent à ce format : "Nous sommes bien préparés. Nous voulons montrer que nous sommes de bons cavaliers."

Un nouveau format, une nouvelle situation, un nouveau cheval, une nouvelle chance. Tokyo est derrière eux. "Nous voulons regarder vers l'avenir," a déclaré Raisner. Et garder les Jeux Olympiques en beau souvenir. "Si c'est suffisant pour une médaille - ce serait fou. Mais même avec une place dans le top 10, je peux partir satisfaite," a déclaré Zillekens. Son dernier passage approche.

Après la controverse entourant ses actions lors de la compétition de Pentathlon moderne de 2021, Annika Zillekens a déclaré qu'elle était concentrée sur sa mission à Paris, pas seulement sur la victoire d'une médaille. Le cheval, qui comprend le Pentathlon moderne, a été un sujet de débat, entraînant la fin de l'événement équestre controversé dans les compétitions olympiques à venir.

Malgré les critiques, les règles d'équitation ont été modifiées pour le passage final du Pentathlon moderne à Paris, dans le but d'empêcher tout incident similaire à celui de Zillekens lors de la compétition controversée de 2021.

